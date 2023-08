Premier: 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat

15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zwracając się do wyborców powiedział: "Zastanówcie się, jak będziecie głosować, komu służy PO. My służymy Polsce i Polakom".

"Dzisiaj zapraszamy do świata demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat" - powiedział Morawiecki zabierając głos w Sejmie.

Dodał, że święto to będzie polegało na tym, że jednego dnia będziemy mogli wrzucić do urny wyborczej "kartę, która będzie świadczyła o tym, jakiej kontynuacji polityki chcemy". "Czy tej, która właśnie świadczy o tym, że jest w Polsce jeden z najniższych poziomów bezrobocia, że nasza wielka polityka naprawy finansów publicznych działa, że nasza wielka polityka obronna działa, wielka polityka, która daje szansę Polsce lokalnej działa. Czy chcecie kontynuacji tego, co robił Tusk i Platforma Obywatelska - wypychanie milionów ludzi na emigrację, na bezrobocie i na umowy śmieciowe" - mówił Morawiecki.

"Drodzy Polacy, wybór należy do was - głosujcie jak chcecie. Zachęcamy do tego wielkiego święta demokracji. Nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie się zastraszyć, głosujecie. Każdy głos jest ważny. Każdy głos Polaka jest ważny. Zastanówcie się wtedy, jak będziecie głosować, komu służy PO. My służymy Polsce i Polakom" - podkreślił.