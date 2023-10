Premier: 15 października to wybór między polską, a niemiecką wizją

15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska - powiedział w niedzielę podczas konwencji w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Lidera PO nazwał "politycznym mężem Angeli Merkel".

Podczas konwencji PiS w Katowicach premier stwierdził, że w najbliższych wyborach Polacy zdecydują m.in., czy Polska będzie silnym uzbrojonym państwem czy rozbrojonym.

"15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska" - zaznaczył szef rządu.

Uczestnicy konwencji w odpowiedzi krzyczeli: "Tu jest Polska".

"To jest ten wybór, czy chcemy by Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska. To jest nasz zasadniczy wybór" - stwierdził Morawiecki

Później premier zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi "teczkę" przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska; to wielki wyrzut sumienia PO - powiedział premier Mateusz Morawiecki na niedzielnej konwencji PiS w Katowicach. Według premiera w "teczce Tuska" są dokumenty, które potwierdzają zamiar "wpuszczenia" przez PO imigrantów.

Morawiecki na konwencji w katowickim Spodku zaprezentował "teczkę Tuska", w której - jak mówił "ujętych jest wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów, tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska".

"Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów" - powiedział premier. Szef rządu dodał, że dlatego "ta teczka to także wielki wyrzut sumienia PO".