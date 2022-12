Premier: 2022 - rok zagrożeń, solidarności i inwestycji w bezpieczeństwo

Mijający rok był rokiem zagrożeń, których w dużym stopniu udało się uniknąć, a także rokiem wsparcia, solidarności i inwestycji w bezpieczeństwo Polski – napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"To był rok, który zmienił świat. 2022 to czas wielkich wyzwań, jakim musieliśmy razem stawić czoła. To rok wielkich zagrożeń, których w dużym stopniu udało się uniknąć" - napisał Morawiecki. "To rok wsparcia, solidarności i wielkich inwestycji w bezpieczeństwo Polski i Polaków" - dodał.

Premier złożył życzenia "wszystkiego dobrego w Nowym Roku - dla Polski, Europy i świata!". Wpis opatrzono nagraniem audiowizualnym nawiązującym m.in. do wsparcia Polski dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, zakupów zbrojeniowych i uruchomienia gazociągu Baltic Pipe.