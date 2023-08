Premier: 23 sierpnia Niemcy i Rosjanie zawarli pakt Ribbentrop-Mołotow; dziś pamiętamy i walczymy o pokój

23 sierpnia to Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Tego dnia w 1939 roku Niemcy i Rosjanie zawarli pakt Ribbentrop-Mołotow, który spowodował wielkie cierpienia i straty nie tylko w Polsce, ale na całym kontynencie; dziś pamiętamy i walczymy o pokój.- napisał premier Mateusz Morawiecki.

Do wypadającego w środę Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych nawiązał we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. "Hieronim Dekutowski +Zapora+, Stefan Rowecki +Grot+, Stanisław Sojczyński +Warszyc+, Czesława Kwoka... To tylko kilka nazwisk z milionów... 23 sierpnia to Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych" - napisał.

"Dlaczego 23? Bo tego dnia w 1939 roku Niemcy i Rosjanie zawarli pakt Ribbentrop-Mołotow, z tajnym protokołem dzielącym Europę na strefy wpływów, który spowodował tak wielkie cierpienia i straty nie tylko w Polsce, ale na całym kontynencie" - przypomniał. "Dziś pamiętamy. Walczymy o pokój. Wzmacniamy armię. Bronimy Polski. Aby nasze dzieci takie historie znały wyłącznie z podręczników" - oświadczył Morawiecki.

Od 2009 roku 23 sierpnia jest obchodzony jako ogólnoeuropejski dzień pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych; ustanowiony został w 2008 roku przez Parlament Europejski.