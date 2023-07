Premier: 25-30 mld zł na kolejną pulę programu Polskich Inwestycji Strategicznych

Chcę przedstawić kolejną odsłonę programu Polskich Inwestycji Strategicznych, ten program będzie w maksymalnie elastyczny sposób trafiał do wszystkich samorządów, będzie to 25 do 30 mld zł; kolejna wielka pula - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami.

Szef rządu w środę w Makowie Podhalańskim (Małopolska) wziął udział w Konferencji Samorządowej. Podczas wystąpienia wskazywał, że dewizą rządu PiS jest ciężka praca dla Polaków, a nie jak było za rządów PO - ośmiorniczki, cygara czy dobra whisky.

"Możemy się mylić, potykamy się na pewno od czasu do czasu, ale staramy się robić wszystko, żeby Polacy mogli być z Polski dumni w każdym jej zakątku, w każdej gminie. Chcemy wyciągnąć Polskę z marazmu" - oświadczył premier i wymieniał kilka inwestycji w różnych gminach.

Stwierdził też, że środki z UE wpływają do Polski "szerokim strumieniem" z kolejnej perspektywy. "Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma się o nie co martwić" - mówił. Dodał, że projekty z KPO są realizowane z prefinansowania, zgodnie z obietnicą. W tym kontekście wskazywał, że za rządów PO środki z Unii nie trafiały do wszystkich, zwłaszcza do małych gmin i powiatów.

Morawiecki mówił, że polityka rządu PiS "jest polityką sprawiedliwości w każdym zakątku" kraju. Zapewnił jednocześnie, że jeśli PiS wygra jesienne wybory parlamentarne to będzie to kontynuowane. "To moje wielkie zobowiązanie, jeśli będziemy mogli kontynuować rządy po październiku, jeśli taki będzie werdykt wyborców, to będziemy kontynuować nasze wielkie programy przebudowy Polski lokalnej" - zapowiedział.

"Proste procedury, uczciwe mechanizmy, pieniądze dla wszystkich, to jest w skrócie nasz program, ten program inwestycji z polską flagą. Aby te inwestycje tworzyły kolejne perspektywy, aby ta nadzieja na Polskę, która dogania Zachód, rosła w nas, krzepła w nas, dzisiaj chcę przedstawić kolejną odsłonę naszego wielkiego programu Polskich Inwestycji Strategicznych. Ten program będzie w maksymalnie elastyczny sposób trafiał do wszystkich samorządów. Będzie to 25 do 30 mld zł. Kolejna wielka pula" - ogłosił premier.

Dodał, że zostaną też ogłoszone wyniki naboru na program drogowy. "Modernizacja dróg lokalnych, gminnych, powiatowych jest tak ważna z perspektywy mieszkańców" - mówił.

Szef rządu zwrócił się też z prośbą do samorządowców, by wybaczyli "błędy i potknięcia, które się zdarzyły" i dostrzegli realną rzeczywistość w kwestii inwestycji lokalnych. "Wy to widzicie, samorządowcy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci i starostowie, w każdym zakątku Polski. I to jest możliwe żeby nasza Polska dalej się zmieniała" - mówił.

Jak dodał, kolejny nabór w programie Polskich Inwestycji Strategicznych jest największym jak do tej pory tak, by samorządowcy w porozumieniu z mieszkańcami mogli realizować cele lokalne. "By cała nasza Polska była silna, sprawiedliwa, dostatnia i dumna" - podsumował premier.