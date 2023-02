Premier: Aby UE mogła być bezpieczna musimy chronić granice zewnętrzne

Tylko państwo, które potrafi chronić swoje granice, może być naprawdę w pełni suwerenne - powiedział w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (Dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwiedził placówkę Straży Granicznej, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt służący do szkolenia funkcjonariuszy tej formacji. Szef rządu obejrzał m.in. symulator boeinga 737, ustawiony w hali służącej do ćwiczeń operacji powrotowych nielegalnych migrantów.

Premier podkreślił, że Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu to placówka, którą Polska może pochwalić się w świecie i która jest wizytówką Straży Granicznej.

Morawiecki powiedział, że dawniej były zamiary, aby rozwiązywać kolejne jednostki Straży Granicznej i nie tworzyć specjalnych oddziałów tej formacji. "Do niedawna wydawało się, że granice są bezpieczne. Tymczasem wiemy doskonale, że tylko to państwo, które potrafi chronić swoje granice, może być naprawdę w pełni suwerenne. Mieliśmy tego dowód i doświadczyliśmy tego w sposób brutalny jesienią 2021 r., kiedy Łukaszenko razem z Putinem przygotowując się do wojny na Ukrainie zaatakowali, poprzez sztucznie sprowadzone grupy migrantów, granicę polsko-białoruską" - mówił premier.

Szef rząd wskazał, że polska Straż Graniczna odparła wówczas "atak na polską granicę". "Putin próbował wtedy pokazać Europie Zachodniej, że Polska nie potrafi chronić swoich granic. Okazało się, że potrafiliśmy ochronić naszą granicę i w sposób bardzo zdecydowany pokazać, na czym polega ochrona suwerenności naszego państwa" - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że polska Straż Graniczna wspiera działania sojuszników w UE i poza nią. "Aby UE mogła być bezpieczna musimy potrafić chronić granice zewnętrzne" - mówił premier podkreślając, że m.in. temu zagadnieniu była poświęcona dyskusją podczas ostatniej Rady Europejskiej w Brukseli.

"Nasz granice dzięki znakomitym funkcjonariuszom Straży Granicznej i innym formacjom, które ją wspierają, są bezpieczne i profesjonalnie chronione" - mówił premier wskazując, że polskie służby są wśród tych, które szkolą inne formacje w Europie.