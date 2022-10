Premier: Andrzej Myc był zaufanym współpracownikiem mojego ojca, oddanym działaczem opozycji antykomunistycznej

Andrzej Myc był bliskim, zaufanym współpracownikiem mojego ojca, Kornela Morawieckiego oraz oddanym działaczem opozycji antykomunistycznej - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że Myc był "odważnym i bardzo aktywnym człowiekiem, który odniósł liczne sukcesy naukowe w Polsce i USA".

Andrzej Myc, naukowiec, autor i współautor ponad 60 prac oryginalnych i przeglądowych, działacz opozycji w PRL zmarł w sobotę w wieku 69 lat.

Szef rządu przypomniał w swoim wpisie na Facebooku, że Myc był "biochemikiem, jednym z założycieli Solidarności Walczącej, do 1988 r. członkiem jej Rady Politycznej i Komitetu Wykonawczego".

"Był bliskim, zaufanym współpracownikiem mojego ojca, Kornela Morawieckiego oraz oddanym działaczem opozycji antykomunistycznej. Wielokrotnie aresztowany i szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w grudniu 1986 został uprowadzony przez nich z ulicy. Tak próbowali zmusić go do podjęcia współpracy i wskazania miejsca ukrywania się mojego Taty - co spotkało się to z jego konsekwentną odmową" - podkreślił szef rządu.

Wskazał, że Myc był "odważnym i bardzo aktywnym człowiekiem". "Odniósł liczne sukcesy naukowe w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku został Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 - Krzyżem Wolności i Solidarności" - dodał.