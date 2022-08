Premier: ani prezes PiS, ani ja nie przerywamy naszych działań i spotkań w sierpniu

Ani prezes PiS Jarosław Kaczyński, ani ja nie przerywamy naszych działań i spotkań w sierpniu; prezes swój plan ma rozpisany wręcz do czerwca przyszłego roku - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu został zapytany, czy będzie kontynuował objazd po kraju, czy - jak Jarosław Kaczyński - zawiesi swoje spotkania. "Ani pan prezes, ani ja, nie przerywamy naszych działań, spotkań w miesiącu sierpniu" - odpowiedział premier.

Podkreślił, że obecnie jest "jeszcze większe zainteresowanie tematami czysto wakacyjnymi".

"Pan prezes swój plan ma rozpisany - z tego, co wiem, z tego, co rozmawialiśmy - wręcz do czerwca przyszłego roku" - mówił szef rządu.

"Jest to niezwykle intensywny plan" - dodał premier. "Naprawdę wspaniale, że pan prezes komunikuje się tak szeroko i będzie dostępny w tylu miejscach w Polsce, bo jest ważne, żeby przełamywać ten taki mur, czy zmowę milczenia czasami, mur obojętności ze strony niektórych mediów. Musimy docierać bezpośrednio" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział, że on również będzie starał się docierać do Polaków poprzez różne spotkania. "W mniejszym stopniu może na szerokich spotkaniach z mieszkańcami, chociaż i ich nie wykluczam, ale w większym stopniu poprzez różnego rodzaju skoncentrowane merytorycznie na poszczególnych zagadnieniach spotkania" - dodał.

"Cała nasza partia - Prawo i Sprawiedliwość - pracuje, jest w terenie" - podkreślił Morawiecki.