Premier apeluje do UE: Ukraina to nasza wspólna odpowiedzialność - zatrzymajmy wojnę i ratujmy najsłabszych

Ukraina walczy dziś nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę. Apeluję do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i wspólna odpowiedzialność - musimy pomóc uchodźcom, zatrzymajmy wojnę i ratujmy bezbronnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W opublikowanym w poniedziałek na Facebooku nagraniu premier Morawiecki zwrócił się z apelem do liderów i obywateli Unii Europejskich ws. trwającego napływu uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

"To największy kryzys migracyjny w Europie od II wojny światowej. Potrzebujemy działań systemowych i Polska je podejmuje" - podkreślił szef rządu. Przypomniał, że polski rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy, który "reguluje status uchodźców i udostępnia im niezbędną pomoc". "Tworzymy także dedykowany fundusz finansujący to wsparcie. Liczba uchodźców uciekających przed (prezydentem Rosji, Władimirem) Putinem będzie rosła. Polska i inne Europy Środkowo-Wschodniej biorą dziś na siebie największy ciężar w organizowaniu pomocy humanitarnej" - zaznaczył.

Jak ocenił, "Ukraina dziś walczy nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wolność i za naszą przyszłość". "Dlatego apeluję dziś do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i nasza wspólna odpowiedzialność. Razem, jako Wspólnota, musimy podjąć się pomocy dla uchodźców wojennych. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą już ten krok wykonały" - mówił premier.

Premier zwrócił się również do obywateli organizujących pomoc dla osób uciekających z Ukrainy. "Milion ludzi, którzy od pierwszych dni wojny znaleźli w naszym kraju schronienie i wsparcie. Jak dotąd nie musiały w Polsce powstawać wielkie obozy dla uchodźców. Polacy otworzyli przed uciekającymi z Ukrainy nie tylko swoje serca, ale także drzwi swoich domów. Potrzebujący są przyjmowani przez polskie rodziny. Nocleg i wyżywienie organizowane są też przez parafie, organizacje pozarządowe, samorządy i rząd. Dziś wszyscy Polacy udowadniają, czym jest prawdziwa solidarność. I za to moim rodakom dziękuję" - powiedział premier.

"Przed nami decyzje na poziomie unijnym, które systemowo rozwiążą tę kwestię. To moralny egzamin, przed którym dziś staje Europa. Zatem stańmy razem. Nie pozwólmy Ukrainie czekać ani chwili dłużej. Nadszedł czas, w którym Europa musi udowodnić, że jest kontynentem pokoju i wolności. Musimy pokazać, że umiemy bronić tych wartości. Zatrzymajmy wojnę. Ratujmy bezbronnych" - zaapelował premier do przywódców i obywateli UE.