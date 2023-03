Premier: Arabia Saudyjska nie jest sojusznikiem Rosji

To nie jest tak, że Arabia Saudyjska jest sojusznikiem Rosji, to jest absolutna nieprawda - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, Arabia Saudyjska udzieliła niedawno Ukrainie finansowego wsparcia na poziomie 400 mln dol.

W wywiadzie opublikowanym w środę w podcaście Jakuba Wiecha "Elektryfikacja" premier Mateusz Morawiecki był pytany, jak dziś należy patrzeć na relacje Polski z Arabią Saudyjską, w momencie, w którym ma ona zapowiadać pogłębienie stosunków dyplomatycznych z Rosją.

Morawiecki podkreślił, że Arabia Saudyjska ze względu na swoje położenie geograficzne "inaczej patrzy na konflikt na Ukrainie". Jednak jak zauważył, była ona "pierwszym, bądź jednym z pierwszych" krajów arabskich, który wysłał swojego ministra spraw zagranicznych do Kijowa. "To zostało odebrane w świecie zachodnim jako wyraźny dowód tego, co Arabia Saudyjska myśli o napaści Rosji na Ukrainę" - podkreślił szef rządu

Premier dodał, że podczas swojej zeszłotygodniowej wizyty w Rijadzie rozmawiał z premierem Mohammedem bin Salmanem oraz ministrami na temat wojny na Ukrainie. Jak relacjonował, usłyszał, że "nikt tam nie życzy sobie tego, żeby wielkie państwo napadało na mniejsze państwo".

"To nie jest tak, że Arabia Saudyjska jest sojusznikiem Rosji, to jest absolutna nieprawda. Gdyby tak było, to Arabia Saudyjska nie wysyłałaby tak jak stało się to teraz, niedawno, 400 mln dolarów, czyli 2 mld zł na pomoc Ukrainy" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że Arabia Saudyjska jest największym na świecie producentem ropy naftowej. Druga pod względem wydobycia jest Rosja, a trzecie USA. Dlatego, jak podkreślił, należy zrozumieć, że "niestety dla nas i wielu krajów świata", Arabii Saudyjskiej zależy na tym, aby cena ropy była na stosunkowo wysokim poziomie i na tym polu "uzgadnia ona pewne postępowania z Rosją".

"Dlatego tak na to patrząc, współpraca OPEC i Rosji (...) jak najbardziej nam nie odpowiada, ale ta współpraca jest współpracą, która po prostu służy krajom naftowym w utrzymaniu wysokiej ceny ropy" - powiedział szef rządu.