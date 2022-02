Premier: bardzo ważny dzień dla konsolidacji Zachodu w celu powstrzymania Rosji

To był bardzo ważny dzień dla konsolidacji Zachodu w celu powstrzymania rosyjskich zapędów wobec Ukrainy - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, komentując decyzje o sankcjach. To wciąż za mało, aby powstrzymać imperialne zakusy Władimira Putina, ale ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie - ocenił.

Premier Morawiecki wtorkowe decyzje m.in. o sankcjach, które zostaną nałożone na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę, skomentował wieczorem na Facebooku. "To był bardzo ważny dzień dla konsolidacji Zachodu w celu powstrzymania rosyjskich zapędów wobec Ukrainy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania właśnie ogłosiły pierwsze pakiety sankcji, a Niemcy cofnęły certyfikację Nord Stream II" - podkreślił premier.

"To wciąż za mało, aby powstrzymać imperialne zakusy Władimira Putina, ale ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie. Przed nami wiele wyzwań dla pokoju i sprawiedliwego ładu międzynarodowego. Musimy działać wspólnie z naszymi Sojusznikami. Musimy wspierać naszych ukraińskich sąsiadów" - napisał szef rządu.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek nałożenie "całkowitych, blokujących" sankcji na dwa rosyjskie banki i obrót rosyjskimi obligacjami. Biały Dom przekazał ponadto, że sankcje obejmą trzech członków rosyjskich elit, w tym szefa FSB i jego rodzinę. Joe Biden podkreślił, że jest to pierwsza transza sankcji w odpowiedzi na uznanie przez Moskwę niepodległości samozwańczych, separatystycznych "republik" w ukraińskim Donbasie, choć wyraził przekonanie, że nie będzie to ostatni krok Rosji wobec Ukrainy.

Brytyjski premier Boris Johnson wcześniej tego dnia oświadczył, że Wielka Brytania nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech obywateli Rosji. Johnson również zaznaczył, że jest to dopiero początek brytyjskiej odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy.

Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował we wtorek, że w związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim rząd Niemiec wstrzymuje do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2.