Premier: będą zabiegał, by Sejm jak najszybciej przyjął projekt o bezpłatnych lekach

Będę zabiegał o to, by projekt ustawy przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat został jak najszybciej przyjęty przez Sejm - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował na konferencji prasowej w Wołominie, że Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek projekt ustawy, przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat.

Pytany podczas tej konferencji o to, kiedy Sejm zajmie się tym projektem premier zwrócił uwagę, że w lipcu są jeszcze dwa posiedzenia Sejmu. "Będę zabiegał o to, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła (do Sejmu), żeby była pewność po stronie seniorów, że ona zostanie jak najszybciej przez Sejm przyjęta" - powiedział szef rządu.

"Jestem bardzo dobrej myśli. Postaram się, żeby stało się to w najkrótszym możliwym terminie" - dodał.

Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o to, jak bardzo została rozszerzona lista tych leków. "My chcemy tak naprawdę podwoić liczbę w tej chwili dostępnych leków w programie 75 plus" - powiedział. Jak dodał, w tej chwili jest ponad 2 tys. pozycji na liście leków dostępnych w programie 75 plus, a ma ich być "do ponad 4 tysięcy".

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych napisano, że przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne jest największe.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu - oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.