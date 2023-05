Premier: będzie dodatkowe posiedzenie rządu, by przyjąć harmonogram realizacji naszych projektów (aktualizacja)

Zwołam kolejne, dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich projektów, które zostały przedstawione na konwencji PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia; zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej w Otwocku o plany podwyższenia 500 plus do 800 zł oraz o to, czy na wtorkowej Radzie Ministrów pojawi się harmonogram wprowadzenia zmian w tym świadczeniu. "Na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu - zwołam kolejną Radę Ministrów, po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego" - poinformował szef rządu.

Zapewnił, że jest "pełna analiza, dokładnie dokonane kalkulacje, związane z wdrożeniami poszczególnych projektów".

Morawiecki był też pytany o stanowisko opozycji wobec programów społecznych PiS. Szef rządu odparł, że "ktoś mu dzisiaj podesłał, już któryś raz z kolei, takiego tweeta sprzed kilku lat wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego". Morawiecki wyjaśnił, że chodzi o wpis Tzraskowskiego z końca 2015 roku o treści: "Obniżenie wieku emerytalnego, 500 zł na dziecko, kwota wolna, darmowe leki, wszystko w sto dni równa się katastrofa budżetowa".

Premier przypomniał, że w 2015 roku, kiedy PiS obejmowało rządy, to budżet po stronie dochodów wynosił około 295 mld zł. "W tym roku będzie to powyżej 600 mld (zł), jeszcze rok nie jest zakończony, ale na pewno będzie to oscylowało wokół 600 mld zł (...). I to wszystko dzieje się pomimo gigantycznych obniżek podatków - podatku PiT, podatku VAT" - powiedział Morawiecki.

"Wszystko to było bardzo długo i żmudnie analizowane, kalkulowane, dyskutowane z ekspertami, jest bardzo dobrze przeliczone. A cóż, to że opozycja obawia się naszej oferty dla rodzin, dla wszystkich Polaków, nie jest dla mnie niczym nowym. Cieszę się, że możemy wspierać z szacunkiem polskie rodziny i że takie punkty programu trafiają na bardzo żyzną glebę" - dodał szef rządu.

Wiceprzewodniczący PO i były szef klubu KO Cezary Tomczyk był pytany w poniedziałek w programie "Tłit WP" o propozycje programowe przedstawione przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS, przede wszystkim o podniesienie od nowego roku świadczenia 500 plus do 800 złotych. "Politykom PiS powinno się zadać pytanie, dlaczego ta waloryzacja 500 plus nie ma nastąpić już natychmiast" - powiedział Tomczyk. "Chciałbym, żeby takie sprawy były realizowane natychmiast i zastanawiam się, dlaczego PiS proponuje waloryzację dopiero do nowego roku" - dodał.

Zdaniem Tomczyka, "warto też postawić pytanie o słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed bodaj dwóch miesięcy, że waloryzacji 500 plus nie będzie, ponieważ to spowoduje ogromną inflację".