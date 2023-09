Premier: będziemy bronić polskich granic i dobrego imienia Polski

Będziemy bronić polskich granic i dobrego imienia Polski - zadeklarował w sobotę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Polacy są wdzięczni za liczną obecność żołnierzy, strażników i policji, którzy chronią granicę z Białorusią.

"Docierają do mnie liczne głosy z Polski Wschodniej (szczególnie z Podlasia), oburzonych atakiem na polskie służby w filmie +Zielona Granica+. Wiem, co mieszkańcy tych ziem mówią o pracy żołnierzy, strażników i policji. Są wdzięczni za ich liczną obecność, ponieważ na własne oczy widzą, jak naprawdę wygląda sytuacja na granicy z Białorusią i kto próbuje nielegalnie przedrzeć się do Europy tą drogą. Mówią, że gdyby nie wojsko, nie czuliby się bezpiecznie" - napisał premier.

Według niego film "to zbiór bezczelnych kłamstw, niemożliwych do szybkiego zweryfikowania przez zagranicznych widzów, którzy niewiele wiedzą o naszym kraju", a jego rolą "jest kompromitowanie nas na zachodzie i odwrócenie uwagi od chwalebnej i kluczowej roli Polski w pomocy walczącej Ukrainie". "Polacy jednak wiedzą, jaka jest prawda!" - napisał.

Według premiera świadczą o tym m.in. "reakcje w internecie". "Trailer - który i tak pomija przecież najbardziej skandaliczne fragmenty tych manipulacji - ma jedynie 1,8 tys. pozytywnych reakcji - oraz 40 tys. ocen negatywnych. Polacy nie dadzą sobie wmówić tych wszystkich podłości. Będziemy bronić polskich granic i dobrego imienia Polski!" - dodał szef rządu.

