Premier: będziemy bronić prawa Polski do tego, aby nasze bezpieczeństwo było w naszych rękach

Będziemy bronić na pewno prawa Polski do tego, aby kształt nie tylko naszego ustroju, ale i wszystkich parametrów dotyczących bezpieczeństwa był w naszych rękach - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Brukseli przed unijnym szczytem.

Szef rządu pytany przez dziennikarzy o polskie stanowisko w sprawie w kontekście stanowiska Włoch ws. polityki migracyjnej UE, które odbiega od stanowiska polskiego rządu. Włoska premier Giorgia Meloni wskazywała niedawno, że napływ migrantów zwiększył się, szczególnie z powodu "bardzo niekorzystnego splotu wydarzeń" w wielu krajach. "W jego obliczu Włochy wykonują nadzwyczajną pracę. Ale uważam, że największym wyzwaniem jest to, by tę pracę wykonywać razem" - oceniła.

Morawiecki odpowiedział: "z premier Włoch mamy bardzo dobry kontakt i dzisiaj się spotykamy". "Możemy mieć różne interesy, ale wypracowujemy rozwiązania, które służą wszystkim. Jednak w tym przypadku z całą mocą podkreślam, że będziemy bronić na pewno prawa Polski do tego, aby kształt nie tylko naszego ustroju, ale i wszystkich parametrów dotyczących bezpieczeństwa był w naszych rękach" - podkreślił.

"Zobaczcie co się dzieje, jeżeli decydują o tym jakieś inne stolice, albo polityka europejska zmuszająca do przyjmowania migrantów. Zobaczcie co się dzieje na przedmieściach Malmoe. Ostatnio widziałem krótkie filmiki z tych przedmieść, albo Goeteborga, albo Sztokholmu, Paryża, Marsylii, Lille, czy chociażby właśnie we Włoszech" - mówił Morawiecki.

Jak podkreślił "nie ma zgody na przymusową relokację". "Tak długo, jak będzie rząd PiS, na pewno nie będzie naszej zgody" - zapewnił premier.

Jednocześnie Morawiecki wskazał, że "plan niektórych państw, przede wszystkim Niemiec, to doprowadzenie do zniesienia zasady jednomyślności" w UE. "To oznacza, że Polska będzie podlegała praktycznie wyłącznie decyzjom w Brukseli. Czy tego chcemy, żeby Bruksela decydowała o tym, że musimy przyjąć 10 tys. migrantów z takiego, czy innego kraju Bliskiego Wschodu, potem 100 tys., potem cała rzeka wpłynie? Oczywiści, że nie" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, "na pewno nie ma naszej zgody na zniesienie zasady jednomyślności".

"Będziemy bronić suwerennego prawa Polski do decydowania o tym, kto może do Polski wjechać, a kto nie" - zaznaczył Morawiecki.