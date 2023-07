Premier: będziemy konsekwentnie walczyć z przemocą polityczną grupy Webera

Będziemy konsekwentnie walczyć z tą przemocą polityczną grupy Webera - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie (Pomorskie).

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami nawiązywał do kwestii bezpieczeństwa w kontekście Grupy Wagnera, która ma być przemieszczona na Białoruś.

Wskazał, że rząd umacnia i modernizuje polską armię, co jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych i "pogonienia mafii VAT-owskich i przestępców podatkowych".

"W tym trudnym czasie, pełnym ryzyk i niepewności, na wschodzi widzimy Grupę Wagnera, która ma się przemieścić na Białoruś, a na zachodzie działa grupa Webera" - zaznaczył, nawiązując do wywiadu niemieckiego polityka, przewodniczącego grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością (ew. rządami prawa, państwem prawa). W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy" - powiedział Weber.

"Wyobrażacie sobie państwo, u ustach bezczelnego Niemca słowa o zaporze ogniowej? (...) wstydu nie mają" - ocenił Morawiecki.

"A lider Niemiec (kanclerz Olaf Scholz -PAP) mówi o tym, że polityka migracyjna musi być przyjęta przez Polskę także, bo musi odciążyć Niemcy. To my jesteśmy po to żeby odciążać Niemcy? To ich sumienie musi być odciążone jak zapłacą reparacje w końcu za zbrodnie, które tu robili, także na kaszubskiej ziemi" - podkreślił premier.

"Nie będzie nam Weber mówił o zaporze ogniowej. Nie pozwolimy na to. Dlatego będziemy konsekwentnie walczyć z tą przemocą polityczną grupy Webera i dlatego nie zgodziłem się wczoraj na ten dyktat, który stamtąd płynął" - dodał Morawiecki.

Po zakończeniu w piątek dwudniowego szczytu UE w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że państwa Unii Europejskiej nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnych konkluzji dotyczących polityki migracyjnej.

Premier Morawiecki podkreślał w piątek w Brukseli, że nie ma zgody polskiego rządu na przymusowość relokacji. Szef rządu deklarował, że Polska nie zgodzi się na kompletną zmianę polityki ws. migracji i jest za dobrowolnością w tej sprawie.