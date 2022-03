Premier: Będziemy pracować nad kolejnymi pakietami sankcji

Będziemy pracować nad kolejnymi pakietami sankcji dopóki ostatni żołnierz rosyjski nie opuści ukraińskiej ziemi - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego.

Premier Mateusz Morawiecki wziął w poniedziałek udział w spotkaniu Trójkąta Lubelskiego wraz z premier Litwy Ingridą Szimonyte oraz, zdalnie, premierem Ukrainy Denisem Szmyhalem.

"Europa dziś odkrywa, że biznesowe małżeństwo z rozsądku z Rosją, to był gigantyczny błąd. (...) Dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana" - powiedział Morawiecki na konferencji po spotkaniu szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego.

Zaznaczył, że obecnie wdrożony jest trzeci pakiet sankcji wobec Rosji.

"Pracujemy nad czwartym pakietem sankcji i będziemy pracować dopóki ostatni żołnierz rosyjski nie opuści ukraińskiej ziemi. Robienie biznesu z Putinem to jest cyrograf. Oni nie chcą tylko pieniędzy z naszej strony. Oni chcą uzależnienia Europy od rosyjskich surowców i na to nie możemy pozwolić" - powiedział premier.

Dodał, że Polska "wiedziała o tym już dużo wcześniej i przestrzegała: agresor się zbroi" i dlatego zbudowała gazociąg bałtycki do Norwegii, przez Danię, który w tym roku zostanie odebrany. "Będziemy po raz pierwszy niezależni od rosyjskiego gazu" - powiedział Morawiecki.

"Dziękuję Republice Litewskiej za to, że na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu właściwie byliśmy nie tylko na jednej długości fali, ale również bardzo zdecydowani w naszych głosach dotyczących tego, jakie sankcje powinny być nakładane na oligarchów i przemysł rosyjski" - powiedział Morawiecki po spotkaniu.

🇺🇦🇵🇱🇱🇹 Premier @MorawieckiM w @Zamek_Krolewski: Zbudowaliśmy terminal LNG, również Litwa zbudowała, my wiedzieliśmy co nastąpi i przestrzegaliśmy przed tym. W tym roku będzie odebrany gazociąg norweski przez Danię i będziemy pierwszy raz niezależni od rosyjskiego gazu. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2022

Rosja chce zniszczyć wysiłek humanitarny

"Sankcje technologiczne, sankcje na dobra podwójnego użytku - te, które mogą służyć także do celów militarnych - zamrożenie majątków zarówno państwa rosyjskiego, jak i oligarchów rosyjskich - ten majątek niech służy na odbudowę Ukrainy" - wyliczał premier.Jak ocenił, to "najbardziej naturalne podejście do tego, co się dzieje". "Brutalny agresor, napadający na kraj, niech zapłaci za to cenę najwyższą jaka może być w demokracji i pokojowym współistnieniu narodów; niech zapłaci cenę swoich aktywów finansowych, gromadzonych na całym świecie. Dziś apelujemy z Warszawy, z naszego spotkania Trójkąta Lubelskiego: zamroźcie aktywa państwa rosyjskiego całkowicie; skonfiskujcie je. Zamroźcie aktywa oligarchów rosyjskich, dużych i małych, biznesowych i politycznych. Niech służą one napadniętym ludziom, bezbronnym ofiarom reżimu Putina. Niech służą odbudowie państwa, które dzisiaj bohatersko broni swojej niepodległości i suwerenności" - wzywał premier.

Po spotkaniu w ramach tzw. Trójkąta Lubelskiego z szefami rządów Litwy i Ukrainy, Morawiecki mówił, że rosyjski atak rakietowy w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy pokazuje jakimi metodami działa Rosja.



"Chce wzbudzić panikę wśród ludności cywilnej i za nic ma to, że ten ośrodek jest na szlaku ucieczki milionów Ukraińców przed horrorem wojny. Taki jest cel Rosjan. Zniszczyć również ten humanitarny wysiłek po stronie Polski, Litwy, Europy, pomocy niewinnym ludziom, kobietom i dzieciom" - powiedział.

🇺🇦🇵🇱🇱🇹 Premier @MorawieckiM w @Zamek_Krolewski: Ta brutalność zamiast słabnąć niestety narasta. Dlatego nasza broń musi niszczyć machinę wojenną Putina, odcinać od niej tlen i zasilanie. Europa dzisiaj odkrywa, że biznesowe małżeństwo z rozsądku z Rosją to był błąd. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2022

W niedzielę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. Centrum to, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, leży niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską.