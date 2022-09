Premier: będziemy prowadzili inwestycje lokalne we wszystkich zakątkach Polski na pożytek wszystkim dziś i przyszłym pokoleniom

Premier Mateusz Morawiecki gościł w niedzielę wieczorem w miejscowości Sufczyn w gminie Dębno (Małopolska), gdzie z pieniędzy rządowych – przy udziale gminy – powstał żłobek i przedszkole.

"Przez długie lata wielu rodziców stało przed takim diabelskim wyborem, albo praca albo rodzina, albo kariera, albo dzieci, albo studia albo dzieci" - mówił w Sufczynie w gminie Dębno premier Mateusz Morawiecki. -"To był wybór, który stanowił podstawową przeszkodę przed posiadaniem potomstwa, a z drugiej strony przed samorealizacją przede wszystkim kobiet. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa jest priorytetowa. Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, aby można było pogodzić aspiracje zawodowe z rodzicielstwem, a także, aby rodzicielstwo nie zamykało drogi do realizacji marzeń zawodowych. Pogodzenie ze sobą tych dwóch wymiarów jest bardzo trudne dla kobiet i mam. I stąd nasz program żłobkowy, bardzo szeroko zakrojony".

Premier powiedział, że przykładem jest właśnie inwestycja w Sufczynie w gminie Dębno, gdzie przy udziale gminy, z pieniędzy rządowych powstał żłobek i przedszkole. "Ten nasz program właśnie ma na celu pogodzenie tych dwóch ról, roli mamy w domu i pracy zawodowej" - powiedział w niedzielę w Sufczynie premier Mateusz Morawiecki. "Wiem doskonale, że rodzice pracują na dwóch etatach, zwłaszcza kobiety. Może więc panowie w tej sytuacji mogliby częściej pomóc na przykład w odprowadzeniu dziecka do przedszkola czy do żłobka, bo nasze żony, nasze panie, częściej niż my pracują na dwóch etatach. I właśnie dlatego też, aby ułatwić kobietom pogodzenie rodzicielstwa z marzeniami, staramy się zdecydowanie rozwinąć nasz program żłobkowy i przedszkolny. Dowodem na to, jak bardzo jest on rozwinięty, niech będzie liczba miejsc w żłobkach, która przekracza już dwieście tysięcy. To gigantyczny skok w porównaniu do tego, co było w czasach naszych poprzedników".

Jak powiedział w Sufczynie premier Mateusz Morawiecki, jest jeszcze jedna ważna i miła rzecz, o której usłyszał od przedstawicieli gminy Dębno. To dodatnia migracja do gminy w powiecie brzeskim, która nie leży przecież blisko aglomeracji krakowskiej, a więcej osób się tu ostatnio sprowadza, aby tu zamieszkać od liczby tych, którzy tę gminę opuszczają.

"Zapytałem władze gminy, jak to jest możliwe, że więcej osób się sprowadza do gminy Dębno i usłyszałem od pana wójta, że to dzięki naszym inwestycjom" - powiedział w Sufczynie premier Mateusz Morawiecki. "Ten trend rozpoczął się niedawno dzięki nowym drogom, nowym żłobkom, przedszkolu, inwestycjom wodno-kanalizacyjnym i innym inwestycjom. To wszystko jest niezwykle ważne i pokazuje, że inwestycje w Polsce lokalnej są dla nas podstawowym priorytetem. I wierzę w to mocno, że tak będzie i teraz, że będą powstawały duże inwestycje, takie jak przekop Mierzei Wiślanej, która świadczy o naszej geopolitycznej wizji i o dążeniu do pełnej suwerenności gospodarczej, ale że będą też powstawały, a może przede wszystkim, również małe inwestycje, małe a zarazem wielkie dla takich gmin jak gmina Dębno, że te wszystkie inwestycje w Polsce lokalnej przyczynią się do pogodzenia w rodzinach ról matki i ojca z ich rolami zawodowymi. Bo przecież ogromna większość mam pracuje i, jak już powiedziałem, pracuje na dwóch etatach".

Premier zaapelował do mężczyzn, aby pomagali w ciężkiej pracy wszystkich Polek. "Od tego zależy przyszłość Polski" - podkreślił w Sufczynie premier Mateusz Morawiecki. "Również nasze inwestycje mają wszystkim paniom w tym pomagać i będziemy dalej je prowadzili we wszystkich zakamarkach i zakątkach Polski. Będziemy je robić, bo wierzę, że dzięki temu Polska będzie krajem równych szans, krajem sprawiedliwym i krajem, który rozwija się dziś na pożytek wszystkim, a także na pożytek przyszłym pokoleniom".