Premier: będziemy starali się by projekt dot. KSO jak najszybciej trafił do Sejmu

Będziemy starali się, aby projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jak najszybciej trafił do Sejmu; jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu oraz minister zdrowia byli pytani podczas wtorkowej konferencji m.in. o to, kiedy projekt dotyczący Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do Sejmu oraz czy pilotaże uruchomione w czterech województwach zostaną przedłużone.

"Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu; jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie" - oświadczył premier Morawiecki.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii pilotażu, oświadczył, że został on przedłużony do końca pierwszego kwartału. "Ale nie dlatego, że zakładamy, że tak późno wejdzie w życie ustawa" - zaznaczył.

"Przedłużyliśmy ten pilotaż, aby ośrodki, które realizowały opiekę nad pacjentem onkologicznym, zgodnie z tymi standardami, które są zawarte w projekcie ustawy, nie musiały na tę chwilę do uchwalenia ustawy przestać realizować świadczenia zgodnie z tymi założeniami" - wyjaśnił Niedzielski.