Premier: będziemy walczyć z inflacją, bronić miejsc pracy i bezpieczeństwa Polski

Nigdy nie zostawimy Polaków samych, będziemy walczyć z inflacją i za kilka miesięcy powinna ona być już w trendzie opadającym. Będziemy bronić miejsc pracy, bronić bezpieczeństwa Polski i Polaków; Polska z tych zmagań wyjdzie zwycięska - powiedział w piątek w Ostrołęce premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu spotkał się w piątek wieczorem z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

"25 lat rządzili, z małymi przerwami, liberałowie, neoliberałowie, postkomuna. Odrzućmy tamte czasy. Dziś koncentrujemy się na tym, co najważniejsze - na bezpieczeństwie Polski i na bezpieczeństwie finansowym Polaków" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że chodzi o to, by Polacy "w miarę suchą stopą, bo całkiem się nie da" przeszli przez ten - jak ocenił - najpoważniejszy kryzys od dziesięcioleci.

"Na koniec mam do was gorącą prośbę, bo my potrzebujemy ambasadorów. My nie mamy takiej siły w mediach, liberalnych mediach, wiadomo, jakie one są, my mamy tylko Polaków i mamy za sobą prawdę i dobre doświadczenia, i osiągnięcia. Potrzebujemy ambasadorów pojednania, zgody, ale także ambasadorów prawdy" - kontynuował Morawiecki.

Premier zaznaczył, że rząd potrzebuje wszystkich Polaków, ludzi dobrej woli, "by każdy spotkał się z pięcioma innymi osobami, z rodziną, z przyjaciółmi" i przekazał - jak mówił - "krótką opowieść o Polsce, jak było wczoraj, jak jest dziś, ale także o tej Polsce, ku której dążymy, Polsce patriotycznej, bezpiecznej, stabilnej, zamożnej, dostatniej i dumnej. Takiej, o jaką walczyli tu, na tej ziemi, żołnierze, Żołnierze Wyklęci, żołnierze Armii Krajowej, wszyscy polscy patrioci przez stulecia".

"Żeby prawda o takiej Polsce dotarła pod każdą strzechę, pod każdy dach, o to was wszystkich bardzo gorąco proszę, bo tylko dzięki wam będziemy w stanie z tą prawdą i tą nadzieją dotrzeć" - zaapelował Morawiecki.

"Będziemy walczyć z inflacją i za kilka miesięcy ona już powinna być w trendzie opadającym. A w przyszłym roku coraz bardziej w trendzie opadających" - zapowiedział premier.

Szef rządu zadeklarował, że rząd "nie zostawi Polaków samych, nigdy". "Zrobimy wszystko to, co podpowiadają mądrości gospodarcze, ale także doświadczenie i potrzeby Polaków. Będziemy bronić miejsc pracy, bronić dobrego imienia, bronić bezpieczeństwa Polski i bronić Polaków. Polska z tych zmagań, dzięki wam, dzięki ambasadorom prawdy i ambasadorom zgody narodowej, wyjdzie zwycięska" - oświadczył Morawiecki.