Premier: będziemy wspierać wszystkie domy kultury, w każdej gminie

Kultura jest fundamentem tożsamości narodu i absolutnie krytycznym czynnikiem rozwoju każdego społeczeństwa; będziemy wspierać wszystkie domy kultury, w każdej gminie - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Łochowa (pow. węgrowski) pytany był o to, czy przewiduje on ułatwienia i wsparcie dla samorządów, które chcą inwestować w kulturę.

"Jak najbardziej, będziemy kontynuować nasze programy inwestycji strategicznych i do nich należeć będzie również program zabytkowy i program wspierania domów kultury. Będziemy wspierać wszystkie domy kultury, w każdej gminie, wszędzie tam, gdzie gminy chcą inwestować w domy kultury" - oświadczył.

Premier podkreślił, że w ciągu ostatnich ośmiu lat budżet na kulturę wzrósł ponad dwukrotnie, co oznacza przyrost wyższy niż inflacja, wzrost PKB, czy "jakkolwiek mierzony wzrost gospodarczy". Dodał, że w jego ocenie kultura nie jest żadnym dodatkiem, a fundamentem tożsamości narodu i "absolutnie krytycznym czynnikiem rozwoju każdego społeczeństwa".

"Kultura łączy przeszłość i rzuca projekcje w przyszłość. Kultura to szacunek dla przeszłych pokoleń, dla naszego dorobku, dla naszych artystów i to we wszystkich wymiarach: lokalnym, ogólnopolskim, regionalnym" - powiedział.