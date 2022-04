Premier Belgii: konieczne jak najdotkliwsze sankcje wobec Rosji

Sankcje wobec Rosji powinny być maksymalnie dotkliwe - powiedział premier Belgii Alexander de Croo po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Podkreślił, że trzeba ukarać winnych zbrodni wojennych.

"Koszty dla Rosji, która wywołała tę wojnę, powinny być tak wysokiej jak to tylko możliwe" - powiedział de Croo w poniedziałek w Warszawie. Wyraziwszy uznanie dla wsparcia udzielanego w Polsce uchodźcom z Ukrainy de Croo podkreślił, że "jakiejkolwiek pomocy byśmy udzielili, ważna jest przyczyna tego, co się dzieje". "Musimy wskazać i ukarać osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne" - dodał.

Zwrócił uwagę, że Polska zawsze opowiadała się za dotkliwymi sankcjami wobec Rosji; UE wdrożyła dotychczas pięć pakietów sankcji, a rząd belgijski podjął kroki, by blokować Rosji dostęp do zasobów finansowych w tym kraju. "Powinniśmy jeszcze bardziej utrudniać Rosji dostęp do rynków finansowych, blokować rosyjskie instytucje finansowe" - powiedział. Zadeklarował gotowość do dalszych kroków i wyraził przekonanie o konieczności wprowadzenia kolejnych pakietów sankcji.

De Croo zwrócił też uwagę na konieczność transformacji energetycznej i uniezależnienia się od rosyjskich energii kopalnych.