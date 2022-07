Premier: bez embarga na rosyjski węgiel płacilibyśmy na machinę zbrodni Putina

Bez embarga na rosyjski węgiel płacilibyśmy na machinę zbrodni Putina, nie ma na to naszej zgody; po wybuchu wojny na Ukrainie wspólnie opozycja i rząd przekonaliśmy partnerów w UE do nałożenia embarga na rosyjskie surowce - powiedział w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Premier, odpowiadając na zarzuty opozycji ws. rządowej polityki energetycznej, podziękował Polakom, że nie ulegli panice. "Drodzy rodacy, nie daliście się właściwie nabrać, można tak powiedzieć, na strach, na panikę, na chaos, który chce wywołać Platforma Obywatelska, nie daliście się nabrać na strategię wywołania paniki przez Putina, dziękuję bardzo za to" - mówił Morawiecki.

Dodał, że Polacy są czujni i nie dają się nabrać na to, co można przeczytać - jak mówił - "w niektórych zagranicznych mediach wydawanych w Polsce, którym wtóruje oczywiście opozycja". "A mianowicie, że my dopiero teraz zabieramy się za ściąganie brakującego węgla, za strategię energetyczną, to wszystko jest nieprawda" - podkreślił.

Morawiecki mówił, że po wybuchu wojny na Ukrainie w Europie, w tym także w Polsce, było powszechne wezwanie, aby zastopować rosyjski gaz, węgiel i ropę. "We wspólnym głosie wtedy opozycji i rządzących przekonaliśmy również i naszych partnerów w UE, i powszechna zgoda Polaków była co do tego, aby nałożyć embargo na rosyjski węgiel" - mówił premier.

"Bez tego embarga płacilibyśmy tydzień w tydzień, także dzisiaj, także wczoraj za rosyjską machinę zbrodni, a nie ma zgody naszej na płacenie za rosyjską machinę zbrodni" - podkreślił szef rządu. "Nie zapominajcie o tym, nie zapominajcie o tym, że na Ukrainie toczy się wojna i nie żerujcie na tym" - zaapelował Morawiecki.