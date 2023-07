Premier: bezpłatne leki dla osób do 18 lat i powyżej 65 lat to program solidarności międzypokoleniowej

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy, przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat, to program solidarności międzypokoleniowej - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował na wspólnej z szefem MZ konferencji prasowej w Wołominie, że rząd przyjął zmianę w programie "Leki dla seniorów 75 plus". "Poszerzamy ten program do powyżej 4 tys. leków" - wskazał Morawiecki.

Jak mówił, do tej pory skorzystało z niego ok. trzech milionów seniorów, a teraz będzie to ok 14-15 mln osób. "W tym 6-7 mln dzieci i młodzieży i około 7-8 mln seniorów, rencistów, emerytów - wszystkich, którzy skończyli 65. rok życia" - powiedział.

"Troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość, o nasze mamy, ojców, dziadków i babcie" - podkreślił.

Szef rządu stwierdził też, że "to zupełnie inny program solidarności międzypokoleniowej", a także "kolejne miliardy złotych", które "są zabezpieczone w budżecie".