Premier: Białoruś nie jest stroną wojny i mam nadzieję, że tak pozostanie

Białoruś nie jest stroną wojny, nie uczestniczy w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, białoruscy żołnierze nie walczą na linii frontu po stronie wojsk rosyjskich i mam ogromną nadzieję, że tak pozostanie - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w piątek, że z codziennej aktualizacji wywiadowczej wynika, iż 14 października Alaksandr Łukaszenka zapowiedział utworzenie nowego rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojsk z udziałem 70 tys. białoruskich żołnierzy i do 15 tys. żołnierzy rosyjskich. 15 października władze w Mińsku opublikowały nagranie przedstawiające, jak twierdzą, przybycie wojsk rosyjskich na Białoruś. Ponadto, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował niedawno, że na Białorusi - pod pozorem szkoleń - trwa potajemna mobilizacja do białoruskiej armii.

Premier został zapytany w piątek na konferencji prasowej po szczycie UE, na ile ewentualne nałożenie sankcji na Białoruś mogłoby zapobiec udziałowi białoruskich żołnierzy w wojnie przeciwko Ukrainie.

"Białoruś nie jest stroną wojny, nie uczestniczy w tym konflikcie, żołnierze białoruscy nie są na Ukrainie na linii frontu i nie walczą po stronie wojsk rosyjskich. I mam ogromną nadzieję, że tak pozostanie" - oświadczył premier. Wyraził opinię, że tę nadzieję podziela każdy przywódca w Unii Europejskiej.

Brytyjski resort obrony ocenił, że Rosja raczej nie jest w stanie wygenerować gotowych do walki formacji o deklarowanej wielkości, jej siły są zaangażowane na Ukrainie. "Wojsko białoruskie najprawdopodobniej utrzymuje minimalną zdolność do podejmowania złożonych operacji. Zapowiedź jest prawdopodobnie próbą zademonstrowania solidarności rosyjsko-białoruskiej i skłonienia Ukrainy do skierowania sił do ochrony północnej granicy" - oceniono.