Premier: błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest jednym z wielkich bohaterów mojej młodości

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest jednym z wielkich bohaterów mojej młodości. Cześć Jego Pamięci oraz wieczna chwała wszystkim kapłanom, którzy swoim życiem złożyli świadectwo bohaterstwa na ołtarzu patriotyzmu i niepodległości - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w środę rano złożył wieniec na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki; w późniejszym wpisie na Facebooku wskazał, że ksiądz Popiełuszko jest jednym z wielkich patronów "Solidarności" i bohaterów Kościoła. "38 lat temu został zamordowany przez agentów komunistycznego aparatu represji, którzy chcieli zdusić iskrę wolności, jaką wzniecał w Polakach swą charyzmą, postawą i kazaniami. Zbrodnia ta wstrząsnęła ówczesną Polską, a ofiara księdza Jerzego przyczyniła się do obalenia żelaznej kurtyny kilka lat później" - napisał Morawiecki.

Jak dodał, od czterech lat w rocznicę jego męczeńskiej śmierci obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych - święto ustanowione uchwałą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, które ma upamiętniać "bohaterów, niezłomnych obrońców wiary i niepodległej Polski".

"Ksiądz Jerzy jest jednym z wielkich bohaterów mojej młodości. Co roku - w rocznicę jego urodzin i śmierci - staram się złożyć mu hołd w miejscu jego spoczynku przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie" - przyznał premier.

"Cześć Jego Pamięci - oraz wieczna chwała wszystkim kapłanom, którzy swoim życiem złożyli świadectwo bohaterstwa na ołtarzu patriotyzmu i niepodległości" - podkreślił szef rządu.

38 lat temu w pobliżu wioski Górsk koło Torunia funkcjonariusze IV Departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego, uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności, organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności. Proces kanonizacyjny został otwarty 20 września 2014 r. w diecezji Créteil we Francji.