Premier: Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości. Polacy dali temu wyraz

Premier zamieścił nagrania z życzeniami bożonarodzeniowymi.

"Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości; w 2022 roku Polacy dali temu wyraz jak żaden inny naród - nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy; Zdrowych, pełnych pokoju i spokoju świąt dla wszystkich" - życzy na nagraniu Morawiecki.

Załączony klip przedstawia wspólnie przygotowujące się do świąt oraz składające sobie życzenia i wręczające prezenty dwie rodziny - polską i ukraińską.