Premier: bronimy granicy z Białorusią z całą determinacją

Bronimy granicy z Białorusią, z całą determinacją właśnie po to, aby nielegalni imigranci nie zalali Polski - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, od początku roku miało miejsce 16 tysięcy nieudanych prób wtargnięcia do Polski.

Premier na pikniku w Tychach odniósł się do obecności wagnerowców na Białorusi. Wcześniej w sobotę przekazał, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera miało przesunąć się w kierunku Przesmyku Suwalskiego, co jego zdaniem jest krokiem w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium.

Morawiecki stawiał pytanie, co by było, gdyby PO wygrała "jakimś cudem" poprzednie wybory.

- Mamy grupę Wagnera na naszej granicy. Granica jest niestrzeżona - tak de facto było. Bez zapory żadnej. Bez żadnych dodatkowych oddziałów wojskowych. Jednostki wojskowe wyprowadzone z Polski wschodniej. Brak zmodernizowanej armii. Tusk czeka na polecenia Berlina, co ma robić. I jak wtedy rzeczywistość by wyglądała? - pytał.

- Dzisiaj bronimy tamtej granicy z całą determinacją właśnie po to, aby nielegalni imigranci nie zalali Polski. Tylko od początku roku 16,5 tysiąca nieudanych prób wtargnięcia do Polski - podkreślił premier.

Mówił też, że dla rządu PiS priorytetem są potrzeby Polaków. "Wobec wszystkich innych, także wobec narodu ukraińskiego - podziwiamy ich walkę, ale tu my jesteśmy gospodarzami - i my, Polacy mamy pierwszeństwo we wszystkim, co dotyczy usług publicznych i wszystkich polskich spraw" - powiedział.