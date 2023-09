Premier: budujemy najsilniejszą lądowa armię w Europie

Budujemy najsilniejszą lądowa armię w Europie i jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak się stało za kilka lat - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Siedlcach. Podkreślił, że dzisiaj Polska jest "bezpieczna jak nigdy wcześniej".

"Dzisiaj budujemy najsilniejszą lądowa armię w Europie i jesteśmy na dobrej drodze żeby tak się stało za kilka lat" - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki na wiecu wyborczym w Siedlcach.

"To co dzieje się dzisiaj w Siedlcach z naszą 18 dywizją widzicie doskonale. Koszary rosną w oczach. Sprowadzana jest najnowocześniejsza broń" - zwrócił uwagę siedlczanom premier. Podkreślił, że dzisiaj Polska jest "bezpieczna jak nigdy wcześniej".

"Jesteśmy członkiem najsilniejszego sojuszu w historii świata - NATO, ale co nam by przyszło po takim sojuszu gdybyśmy zastosowali strategie Tuska dla Polski Wschodniej. Wiecie jaka była ich strategia - bronić się na linii Wisły" - przypomniał Morawiecki.

I pytał: "to co by było tutaj z Siedlcami, z Łochowem, z Węgrowem, co by było z Łosicami, z Łukowem, z Mińskiem Mazowieckim?"

"Byłaby druga Bucza, Irpień. Tak oni chcieli potraktować mieszkańców Polski Wschodniej" - zaznaczył Morawiecki.

Zaapelował też do mieszkańców Polski Wschodniej by pomyśleli o tym jak będą wrzucać kartkę do urny wyborczej. "Oni likwidowali jednostki wojskowe na potęgę i na wschodzie i na zachodzie, ale na wschodzie w szczególności" - zauważył szef rządu.

Przypomniał, że w 2011 r. Tusk "wydał rozkaz zwijania polskiej armii", a jednostka w Siedlcach była przeznaczona do rozformowania na wrzesień 2011 r.

Platforma Obywatelska chce zburzyć zaporę na granicy z Białorusią, doprowadzić do fali nielegalnej imigracji i zniszczyć nasze bezpieczeństwo - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Oni ukrywają swoje prawdziwe zamiary. Gdyby nie ukrywali intencji to przecież zagłosowaliby za tą uchwałą referendalną" - powiedział o opozycji premier. "Tymczasem Platforma Obywatelska - przeciw, Trzecia Droga - przeciw, Lewica - przeciw. Tacy z nich demokraci" - zaznaczył szef rządu.

Premier podkreślił, że PO chce zburzyć zaporę na granicy z Białorusią. "Oni chcą otworzyć granicę, chcą zniszczyć nasze polskie bezpieczeństwo i chcą doprowadzić do wielkiej fali nielegalnej imigracji. My nie chcemy się na to zgodzić i się nie zgodzimy" - zaznaczył.

"Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej straszył Polaków, Węgrów, Słowaków, Czechów i inne narody karami, czyli konsekwencjami niedostosowania się do żądania Merkel, Niemców i Brukseli. Wbrew tej sile, która na nas parła w czerwcu 2018 roku powiedzieliśmy twarde nie dla nielegalnej imigracji. Teraz też tak powiemy w referendum" - zapowiedział szef rządu.