Premier: budżet zapewnia pieniądze na rozwój armii

Fundamentem obrony jest stabilny budżet; budżet polskiego państwa zawiera pieniądze na rozwój sił zbrojnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że aby otrzymać sojuszniczą pomoc, kraj musi być zdolny sam się bronić.

"Przykład Ukrainy jest jednoznaczny. Tylko ten może liczyć na pomoc innych, kto się potrafi sam przez jakiś czas obronić" - powiedział premier Morawiecki w poniedziałek w Siedlcach (woj. mazowieckie), w dowództwie formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Jak podkreślił szef rządu, "fundamentem obrony narodowej jest stabilny budżet". "Dlaczego to dzisiaj jest możliwe? Dlaczego możliwy jest rewolucyjny skok w budżecie państwa polskiego, do poziomu blisko 100 miliardów złotych na armię w roku 2023? Dlaczego możliwa jest budowa nowej dywizji w Siedlcach, nowych koszar, nowych ośrodków dowodzenia? Polska armia stoi na stabilnym fundamencie polskiego budżetu. Polski budżet zapewnia pieniądze na rozwój polskiej armii, unowocześnianie, zakupy i produkcje krajową najnowocześniejszej broni" - mówił premier.

"Tylko ten zapewni sobie pokój, kto się w odpowiedni sposób przygotuje do wojny. Polska przygotowuje się na niebezpieczne okoliczności, ale jako część najsilniejszego sojuszu w historii świata" - zaznaczył.

"Jesteśmy tutaj w Siedlcach na flance wschodniej NATO. Rozmawiałem wczoraj z wiceprezydent USA Kamalą Harris, która podkreśliła to, co prezydent Biden tak pięknie powiedział będąc w Polsce - NATO, najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, będzie bronił każdego cala kwadratowego ziemi państw należących do paktu północnoatlantyckiego" - przekazał Mateusz Morawiecki.

Przypomniał kontrakty na uzbrojenie, w tym artylerię lufową i rakietową oraz system obrony powietrznej Patriot. Przypomniał także, że powołana w 2018 r. 18. Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Buka ma według zapowiedzi MON liczyć cztery brygady, dla niej też przeznaczono czołgi Abrams i będzie to "jedna z najsilniejszych dywizji pod względem kompleksowego uzbrojenia, wyposażenia w całej Europie".

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki obronne mają wynieść 97,4 mld zł, tegoroczne wydatki obronne to ok. 58 mld zł.

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka została powołana we wrześniu 2018 r. Dowodzi nią gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik. Włączono do niej 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i 1. Warszawską Brygadę Pancerną; w skład 18DZ weszła też - formowana od czerwca 2019 r. - 19. Brygada Zmechanizowana w Lublinie; inne jednostki formowane z myśla o nowej dywizji to pułki wsparcia i artylerii oraz batalion rozpoznawczy; o nowe bataliony rozbudowano także już istniejące jednostki.

