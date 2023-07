Premier: centralizacja prowadzi donikąd, będziemy bronili subsydiarności

Centralizacja prowadzi donikąd. Jest nieefektywnym systemem gospodarczym, złym systemem społeczno-politycznym. Będziemy bronili subsydiarności, będziemy bronili z całej mocy jednomyślności w tych zakresach, w których obowiązuje dzisiaj - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z premier Włoch Georgią Meloni wzięli udział w panelu pt. "Przyszłość Unii Europejskiej", który został zorganizowany w Warszawie w ramach spotkania grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Morawiecki odniósł się do kwestii: "czy pójść w kierunku kwalifikowanej większości głosowania, a więc odstąpić od zasady jednomyślności w kilku podstawowych obszarach wytyczających dzisiaj pole suwerenności państw członkowskich" Unii Europejskiej.

"Polska opowiada się zdecydowanie za tym, aby w tym względzie nie zmieniać traktatów, aby wręcz umocnić państwa członkowskie. Europa ojczyzn, a nie Europa oparta o jakieś rewolucje ideologiczne, które nie wiadomo dokąd prowadzą" - powiedział.

Wskazał, że Polska chce się opierać na tradycji, na tych fundamentach kultury, z którymi weszliśmy w XXI wiek. "Na fundamentach greckich, rzymskich, Europy nowożytnej, chrześcijaństwa, rzecz jasna. To jest nasza baza i podstawa. Ale jak najbardziej hołdujemy zasadzie subsydiarności" - podkreślił premier.

"Nie chcemy, żeby kompetencje, które mogłyby być lepiej realizowane na poziomie niższym, bo przecież o tym mówi zasada subsydiarności, były przesuwane, co dzieje się od 20-30 lat, na poziom KE i instytucji centralnych. To wielkie zagrożenie" - stwierdził.

Jak mówił, "z poziomu Brukseli nie jest możliwe, aby dostrzec we właściwy sposób, co dzieje się w Rzeszowie, Suwałkach, Koszalinie, Ankonie i Lombardii".

"Nie jest to możliwe, ponieważ centralizacja, a przerabialiśmy to już w Związku Radzieckim i w bloku wschodnim, prowadzi donikąd. Jest nieefektywnym systemem gospodarczym, złym systemem społeczno-politycznym" - podkreślił.

"Będziemy bronili subsydiarności, będziemy bronili z całej mocy właśnie jednomyślności w tych zakresach, w których ona obowiązuje dzisiaj" - zapowiedział szef rządu.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego. Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

30 czerwca na konferencji po szczycie UE w Brukseli premier Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 r. ws. relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 r. mówią, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusę, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej, oświadczyła podczas konferencji prasowej, że "jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację +migrantów+ musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim". Słowa te padły kilka dni po udzielonym TVN24 wywiadzie, gdzie Johansson mówiła, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.