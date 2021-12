Premier chce by Donald Tusk pomógł zmienić system ETS

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do przewodniczącego EPP Donalda Tuska, by namówił swoich kolegów, koleżanki i przywódców wszystkich państw europejskich, którzy należą do EPP, by zmodyfikować unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Według rządu wysokie ceny gazu to w dużej mierze wynikają ze spekulacyjnego charakteru systemu handlu emisjami ETS.

Premier przygotował dla Tuska listy m.in. do Angeli Merkel i Fransa Timmermansa, w których Donald Tusk miałby krytykować Nord Stream 2 i przypisywać gigantyczny wzrost cen polityce klimatycznej UE.

Müller na piątkowej konferencji prasowej odniósł się do kwestii wzrastających w Polsce cen gazu. Jak mówił, ceny te "bardzo wyraźnie poszły w górę ze względu na szantaż gazowy, który realizuje Rosja".

Wskazał również na drugi czynnik wpływający na ceny gazu, którym są źle funkcjonujące regulacje dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej. "To powoduje, że w chwili obecnej mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym systemem spekulacji, jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla" - dodał rzecznik rządu. Podkreślił, że to właśnie te uprawnienia są znaczącą składową rachunków za prąd.

Müller zwrócił także uwagę, że rozwiązania te były popierane przez Europejską Partię Ludową (EPP), której szefuje lider PO Donald Tusk. "Stąd też dzisiejszy apel pana premiera Mateusza Morawieckiego do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i jednocześnie przewodniczącego EPP Donalda Tuska, o to, aby namówił swoich kolegów i koleżanki w EPP, przywódców innych państw europejskich, którzy należą do jego partii, by ten system zmodyfikować, bo to jest jeden z głównych powodów, dla którego rosną ceny energii" - powiedział rzecznik rządu.

W czwartek szef PO Donald Tusk zamieścił na Twitterze i Facebooku krótkie nagranie, w którym skrytykował podwyżki cen gazu i pytał polityków PiS: "Czy wyście powariowali?". Na stawiane zarzuty odpowiedział w nagraniu zamieszczonym w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który przyznał, że z dużym zaskoczeniem przyjął wypowiedź Tuska. Premier opatrzył spot wpisem.

"Szanowny Panie Przewodniczący Donald Tusk! Z dużym zaskoczeniem przyjąłem Pana ostatnie słowa, a jeszcze bardziej zaskoczyła mnie Pana nagła troska o losy zwykłych Polaków. Prawo i Sprawiedliwość i mój rząd pomagają polskim rodzinom od wielu lat. Robimy naprawdę wiele, by żyło im się coraz lepiej i chronimy je przed zagrożeniami płynącymi z całego świata. Jeżeli naprawdę chcę Pan nam w tym pomóc to - wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty i funkcję przewodniczącego EPP - chciałbym zaprosić Pana do wysłania specjalnych listów, które pozwoliłem sobie przygotować, adresowanych do Pana przyjaciół" - napisał premier. "Zachęcam do podpisu i życzę jeszcze większego zainteresowania sprawami Polski w nadchodzącym 2022 roku!" - dodał.

W przygotowanym dla szefa PO liście do Merkel z podpisem "Donald Tusk przewodniczący EPP" znajduje się m.in. stwierdzenie, że "budowa gazociągu Nord Stream 2 była ogromnym błędem". "Zarówno jako premier Rzeczypospolitej, szef Rady Europejskiej, a także szef Europejskiej Partii Ludowej stawiałem relacje polsko-niemieckie w centrum swojej polityki" - taki wpis proponuje również premier Tuskowi.

W liście do Timmermansa znajduje się z kolei m.in. stwierdzenie, że efektem ubocznym polityki klimatycznej UE jest "gigantyczny wzrost cen".