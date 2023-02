Premier: chcemy, aby Saakaszwili mógł być leczony w Polsce

Chcemy, aby Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, mógł być leczony w Polsce - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, na ten temat rozmawiał z wieloma przywódcami podczas szczytu UE.

Podczas konferencji po posiedzeniu Rady Europejskiej premier poinformował, że jednym z tematów było złe traktowanie w gruzińskim więzieniu byłego prezydenta tego kraju Micheila Saakaszwilego.

"Polska zainicjowała, rozmawiałem z wieloma premierami na ten temat, propozycje do rządu gruzińskiego, aby Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, mógł być leczony w Polsce" - powiedział Morawiecki.

"Obawiamy się, że może go spotkać wszystko to, co najgorsze w Gruzji" - dodał szef rządu. "Jeśli Gruzja chce liczyć na pozytywną odpowiedź na jej aspiracje europejskie, to ten apel, który jest już formułowany przez służby zagraniczne Rady, musi potraktować również poważnie" - podkreślił.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje obecnie wyrok 6 lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie.

Zespół medyczny byłego prezydenta przekazał, że jego zdrowie znacząco się pogorszyło, odkąd w październiku 2021 roku trafił do więzienia i rozpoczął prowadzenie kolejnych strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.

Obecnie Saakaszwili jest leczony w klinice w Tbilisi, a jego prawnicy starają się o zawieszenie jego wyroku, aby umożliwić mu wyjazd na leczenie za granicę.