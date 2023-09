Premier: chcemy bezpieczeństwa, a nie nielegalnej imigracji zadekretowanej z Brukseli

Nie chcemy Lampedusy w Polsce. Chcemy bezpieczeństwa, bezpiecznych polskich ulic, a nie nielegalnej imigracji zadekretowanej z Brukseli - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas transmisji live w mediach społecznościowych powiedział, że "nie można dopuścić, by to, co dzieje się na Lampedusie, stało się udziałem Polski".

"Nie chcemy Lampedusy w Polsce. Chcemy bezpieczeństwa, bezpiecznych polskich ulic, a nie nielegalnej imigracji zadekretowanej z Brukseli" - dodał.

Premier ocenił, że PiS jest "jedynym gwarantem, że nie będzie nielegalnej imigracji". "Za 21 dni będziemy podejmowali zasadnicze decyzje, bądźmy zmobilizowani" - dodał.

15 października Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Referendum ma odbyć się w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania. Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

W niedzielę agencja ANSA podała, że w ośrodku rejestracji i identyfikacji migrantów na włoskiej wyspie Lampedusa przebywa 152 migrantów, w tym 128 nieletnich. Sytuacja w tzw. hotspocie wróciła do normy po tym, gdy w pierwszej połowie września padł rekord. Umieszczono tam wtedy w skrajnie trudnych warunkach ponad 7 tys. osób, czyli wielokrotnie więcej niż jest miejsc. Doszło wówczas do starć migrantów z siłami porządkowymi.

