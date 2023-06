Premier: chcemy jak najbliżej współpracować z samorządami

Polska jest naszym wspólnym dobrem, chcemy jak najbliżej współpracować z samorządami, a nie rywalizować, bo nasz cel to zrównoważony rozwój terytorialny - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Kaliszu podczas Wielkopolskiego Forum Samorządowego.

W Kaliszu odbywa się w poniedziałek Wielkopolskie Forum Samorządowe, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Podczas wystąpienia online, otwierającego spotkanie, szef rządu zadeklarował, że jeśli wyborcy ponownie zaufają PiS, to rząd będzie kontynuować obecną politykę inwestycyjną. "Przesuwać ten wektor budżetowy w stronę mniejszych i średnich samorządów coraz mocniej (...) będziemy wdrażać politykę sprawiedliwego i efektywnego alokowania środków publicznych, kapitału" - mówił.

Przyznał, że często ze strony samorządowców słyszy głosy krytyki dotyczące obniżki podatków. Jak wskazał, to są środki, które zostają w kieszeniach obywateli.

Podkreślał ponadto, że dzięki uszczelnieniu systemu finansów publicznych inwestycje były i są możliwe, a także możliwe były obniżki podatków.

Morawiecki zwrócił uwagę podczas wystąpienia, że za nami seria kryzysów: pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, inflacja. "Ale jak spojrzymy do tabel z budżetem to jasno wychodzi, że dochody JST i nadwyżki budżetowe - u wielu z was również - są dziś nieporównywalnie większe i dające perspektywy dobrego wzrostu inwestycji, wzrostu gospodarczego w waszych samorządach" - mówił premier.

Zwracając się do samorządowców, wskazał, że "Polska jest naszym wspólnym dobrem". "A dobra wspólnego nie możemy dzielić na rządowe i samorządowe" - zaznaczył, dodając, że "Polska bez samorządów jest trochę jak statek bez silników - będzie się utrzymywał na wodzie, ale nie dotrze do portu, który jest naszym wspólnym przeznaczeniem".

"Chcę jak najbliżej współpracować z samorządami, a nie rywalizować" - deklarował. Podkreślał, że rząd finansuje inwestuje lokalne w wielu miejscach Polski, bo "nasz cel to zrównoważony rozwój terytorialny". "Taki, żeby Polska wielkich miast nie wysysała kapitału intelektualnego, ludzkiego i kapitału materialnego" - mówił.

Zwracał też uwagę, że środki na inwestycje trafiają do wszystkich gmin, niezależnie od tego, która partia aktualnie rządzi w danej gminie, powiecie czy mieście. "Wszystkie nasze inwestycje mają jeden wspólny mianownik: poprawa jakości życia ludzi i poprawa perspektyw inwestycyjnych w danej gminie, także żeby pojawiło się tam jak najwięcej miejsc pracy" - oświadczył premier.