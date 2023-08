Premier: chcemy referendum w sprawie migracji; nie zgadzamy się na naruszanie naszych praw

Chcemy referendum w sprawie migracji; nie zgadzamy się na żadne dyktaty, przymusowe kwoty, ani na naruszanie naszych praw i suwerenności. Chcemy, by Polacy o tym zdecydowali - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier, w nagraniu udostępnionym na Twitterze, w kilku punktach przedstawił plan rządu, który ma zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granic.

Szef rządu przypomniał o zbudowaniu muru na granicy polsko-białoruskiej. Jak mówił, jest to sygnał do "sterowanych przez Putina i Łukaszenkę migrantów".

"Doinwestowaliśmy straż graniczną, a nawet zaangażowaliśmy wojsko, by wszyscy, którzy mur sforsują wiedzieli, że będą poszukiwani i deportowani" - zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił, że rząd działa na forum europejskim. "Polska dyplomacja przekonuje pozostałe kraje Unii do naszego planu. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, musi być zreformowana. Potrzebujemy silniejszej ochrony naszych granic" - powiedział premier.

Dodał jednocześnie, że Komisja Europejska powinna przebudować budżet tak, aby wesprzeć rozwój państw będących źródłem masowej imigracji.

Według premiera, świadczenia socjalne dla osób spoza Unii powinny być ograniczone. "Nie możemy pozwolić na nadużycia systemu. Pieniądze powinny być wydawane lepiej i trafiać przede wszystkim do obywateli Unii Europejskiej, którzy ciężko pracują i płacą podatki" - przekonywał Morawiecki.

Po piąte - jak dodał - "należy skutecznie walczyć z gangami przemycającymi ludzi używając do tego Europolu, Interpolu i Frontexu". "Nie możemy tolerować współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami ludzi" - powiedział premier.

Ponadto - jak podkreślił - głos należy do ludzi, dlatego potrzebne jest referendum. "Chcemy referendum w sprawie migracji. Nie zgadzamy się na żadne dyktaty, przymusowe kwoty, ani na naruszanie naszych praw i suwerenności. Chcemy, by Polacy o tym zdecydowali. To jest plan rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jaki, a raczej czyj plan realizuje Donald Tusk?" - zapytał szef rządu.

W piątek Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję przedstawiania kolejnych pytań referendalnych. Pierwsze pytanie - jak przekazał prezes PiS Jarosław Kaczyński - będzie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?", drugie - o czym informowała wiceprezes PiS, była premier Beata Szydło - "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?", trzecie, o którym poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki - "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czwarte pytanie referendalne zaprezentował w poniedziałek rano szef MON Mariusz Błaszczak i będzie ono brzmiało: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Referendum ma zostać przeprowadzone razem z przypadającymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.