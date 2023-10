Premier: chcemy zachęcić gminy do rywalizacji na frekwencję w wyborach

Chcemy zachęcić gminy do rywalizacji na frekwencję w wyborach - mówił w niedzielę na Żywiecczyźnie premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, najwyższa frekwencja zostanie nagrodzona dofinansowaniem na remont remizy.

Po niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach liderzy formacji wyruszyli w trasę. Premier Morawiecki odwiedził wieczorem ochotniczą straż pożarną w Ślemieniu.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu mówił o wadze frekwencji w wyborach. "Przez wiele dziesięcioleci naszej III Rzeczypospolitej ten wybór nie zawsze był demokratyczny, ponieważ mieszkańcy gmin i powiatów bardzo często z racji obiektywnych - braku możliwości dojazdowych, braku dróg, braku odpowiedniej liczny lokali wyborczych - rzadziej korzystali z dobrodziejstw demokracji" - mówił i dodał, że demokracja jest wtedy pełna, kiedy jest jak największy udział obywateli w wyborach.

Jak podkreślił premier, dla niego "sensem polityki jest, aby wyrównywać szanse rozwojowe, aby we wszystkich gminach, także tutaj w Ślemieniu na Żywiecczyźnie, można było spokojnie oddać głos w najbliższych wyborach".

"Aby tak się stało, staraliśmy się zapewnić nieco więcej lokali wyborczych na terenach wiejskich tak, żeby dojazd do lokalu wyborczego był dużo łatwiejszy" - mówił i przyznał, że zdaje sobie sprawę, że takich lokali powinno być jeszcze więcej.

"Wzorem wyborów poprzednich chcemy zaproponować pewnego rodzaju rywalizację w powiatach, w gminach tak, aby gminy do 20 tysięcy (mieszkańców) mogły w poszczególnych powiatach rywalizować ze sobą, w której gminie będzie najwyższa frekwencja" - poinformował Morawiecki.

"Chcemy zaproponować w tych gminach działania profrekwencyjne i tym razem ta propozycja będzie dotyczyła tego, aby można było przeznaczyć do miliona złotych na remont, na modernizację remizy strażackiej" - mówił. "Tam, gdzie nie ma remizy, a gmina by wygrała rywalizację, to inny budynek użyteczności publicznej uzyska tę nagrodę, aby móc służyć danej społeczności lokalnej" - dodał.

Jak przekazał premier, niebawem zakomunikowane zostaną kolejne części z programu profrekwencyjnego.