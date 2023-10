Premier: chciałbym poprosić was o szczególną mobilizację do najbliższych wyborów

Chciałbym poprosić was o szczególną mobilizację do najbliższych wyborów; mobilizację, od której będzie zależał los nie tylko wasz, ale także naszych dzieci i wnuków - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowego spotkania z mieszkańcami Łomży.

Premier powiedział, że "teraz przed nami kluczowy moment". "Chciałbym poprosić was o szczególną mobilizację do najbliższych wyborów. Mobilizację, od której będzie zależał los nie tylko wasz, ale także naszych dzieci i wnuków" - dodał szef rządu.

"Od tego, kto, w jaki sposób zagłosuje zależy, czy będziemy mogli dalej realizować ten wielki plan zmiany Polski właśnie dla naszych dzieci. Od tego będzie zależała cała nasza przyszłość" - powiedział premier.

"Ta mobilizacja, o którą was proszę musi być bardzo konkretna" - podkreślił Morawiecki. "Proszę was, nie wychodźcie z tego pomieszczenia bez mocnego postanowienia, że każdy z was poprosi w najbliższych dniach kilka osób z waszego kręgu, żebyście wy i te osoby wybrały kilka telefonów i adresów waszych znajomych, rodziny, przyjaciół i nieznajomych, żebyście ich przekonywali" - zaapelował.

"Tych, którzy są przekonani poproście, żeby przekonywali innych, a tych, którzy są nieprzekonani, niezmobilizowani poproście o mobilizację na ten kluczowy moment" - dodał szef rządu.