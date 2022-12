Premier: Cicha noc ma dziś bardzo wysoką cenę

Nie zapominajmy o wdzięczności. Pamiętajmy, że cicha noc ma dziś bardzo wysoką cenę - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wigilia i okres Bożego Narodzenia wciąż zachowują wyjątkowy charakter

Premier podziękował setkom tysięcy polskich rodzin, które podzieliły się domem i chlebem z przyjaciółmi z Ukrainy. "To jeden z najpiękniejszych przejawów człowieczeństwa - fenomen, który zapisze się trwale w historii naszego kontynentu" - podkreślił. "Warto docenić to i pomyśleć o sobie dobrze zanim ten cud nam spowszednieje i wrócimy do tradycyjnego, polskiego narzekania" - dodał.

Szef rządu zwracał uwagę, że choć dziś żyjemy inaczej, to w Polsce wigilia i okres Bożego Narodzenia wciąż zachowują wyjątkowy charakter. "Dla większości z nas to wciąż czas czerpania radości z rodziny i kultywowania tradycji, ze strojeniem choinki, z dwunastoma potrawami, siankiem pod obrusem, wolnym miejscem przy stole i wspólnym śpiewaniem czy słuchaniem kolęd" - mówił i dodał, że tym, co uważam zdecydowanie za najważniejsze i najpiękniejsze w polskich świętach, jest tradycja dzielenia się opłatkiem, czyli symboliczne przełamanie barier.

Premier podkreślił, że we wszystkich polskich tradycjach najważniejsze jest to, żeby być razem. "I przede wszystkim tego wam i sobie życzę" - mówił.

"To był kolejny, wyjątkowy rok i to będą kolejne, trudne święta w wielu polskich domach" - powiedział Morawiecki. "Wielu z nas nie zdążyło otrząsnąć się z traumy pandemicznych wigilii, a te święta spędzimy w cieniu wojny i jej dokuczliwych konsekwencji m.in. światowego kryzysu energetycznego i i inflacyjnego" - dodał. "Ale to też święta w czasie których miliony Polaków zasiądzie do stołów z nowymi przyjaciółmi z Ukrainy, święta w czasie których dodatkowe nakrycie po raz pierwszy spełni swoje przeznaczenie" - podkreślił.

Jak mówi Morawiecki, "do tysięcy polskich domów zawitali nieznajomi i w krótkim czasie stali się więcej niż znajomymi - strudzeni wędrowcy zostali domownikami w wielu polskich rodzinach". "Siedząc przy wigilijnych stołach będą wspólnie drżeć o los obrońców Ukrainy siedzących w okopach" - dodał.

"Nawet - jeśli patrząc na trudy ostatniego roku - chcemy trochę ponarzekać, to nie zapominajmy o wdzięczności. Pamiętajmy, że cicha noc ma dziś bardzo wysoką cenę" - ocenił szef rządu. "Dziś, jutro i pewnie przez wiele kolejnych dniach tę wysoką cenę będą płacić nasi przyjaciele z Ukrainy" - stwierdził.