Premier: cieszę się, że mamy wielką falę polskiego patriotyzmu

Cieszę się bardzo, że mamy przed sobą wielką falę polskiego patriotyzmu. Jestem tego pewien, że polski patriotyzm zwycięży, że zwycięży nasza wola walki i wola wzmacniania silnej Polski - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego szef rządu powiedział, że "kiedy przed nami ten decydujący moment, decydujące chwile i dni - właściwie jeszcze tylko pięć tygodni - to wszyscy zmobilizujmy się i ruszmy do takiego ataku przekonywania innych, sąsiadów, rodziny". "Każdy głos się liczy. Były okręgi, gdzie kilkaset głosów, tysiąc głosów zadecydowało, że wszedł poseł PiS. Nie możemy stracić tych posłów" - podkreślił Morawiecki.

Jak zaznaczył "to najważniejszy wybór od wielu dekad, a Tuskowi, temu, który jest wielkim szkodnikiem polskiej polityki, temu, który niszczył polską politykę, przyjacielowi Niemców, którzy teraz biją się w piersi i przepraszają za swoje błędy tej koszmarnej polityki gazowej niemiecko-ruskiej, jemu powiedzmy: do widzenia". "Albo auf wiedersehen, on tak to lepiej pewnie zrozumie" - dodał Morawiecki.

"Nie wszystko się udało, ale odbudowaliśmy elementarną sprawiedliwość społeczną, poprzez politykę społeczną dla seniorów, dzieci, młodzieży (...). Odbudowaliśmy elementarną suwerenność w polityce zagranicznej, zobaczcie - my, a oni. Odbudowaliśmy elementarne zasady bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Dziś to my tutaj decydujemy o tym, że żyjąc kilkaset lat w potężnym cieniu Kremla, po raz pierwszy, dzięki naszemu uzbrojeniu i sojuszom, mamy ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich" - wskazywał Morawiecki.