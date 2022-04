Premierzy Polski i Czech: będziemy naciskać ws. kandydatury Ukrainy do UE

- Będziemy kontynuować presję na przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej; chcemy pokazać Ukraińcom, że nam na nich zależy - powiedział premier Czech Petr Fiala po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. - Mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w innych krajach - powiedział Mateusz Morawiecki.

Na wspólnej konferencji prasowej premier Czech oświadczył, że obie strony zgodziły się co do konieczności wprowadzenia kolejnych sankcji przeciwko Rosji.

"Postanowiliśmy też, że będziemy nadal kontynuować presję na przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Chcemy, żeby bramy Unii Europejskiej zostały otwarte dla Ukrainy. Chcemy pokazać Ukraińcom, że nam na nich zależy" - podkreślił Fiala.

Jak dodał, oprócz wsparcia militarnego Ukraina potrzebuje "nadziei i wiary w to, że jest częścią europejskiej rodziny".

Premier Czech przekazał ponadto, że w rozmowie z polskim premierem poruszono temat wparcia finansowego przyznawanego krajom najbardziej dotkniętym kryzysem uchodźczym.

Jak wskazał, Czechy przyjęły do tej pory 400 tys. uchodźców z Ukrainy. "Stanowią oni 3 proc. naszej populacji. W związku z tym, że Czechy są krajem docelowym dla uchodźców, to presja na nasz system zdrowia, szkolnictwa jest ogromny" - podkreślił.

Fiala poinformował, że w rozmowie z premierem Morawieckim podjęto także decyzję o przywróceniu tradycji wspólnych posiedzeń międzyrządowych. "Teraz jest kolej Czech, więc spotkanie odbędzie się w Pradze. Zaprosiłem polski rząd na wspólne obrady w Czechach. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny termin na przełomie maja i czerwca i wtedy takie spotkanie mogłoby się odbyć" - zapowiedział premier Czech.

Morawiecki: mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji

Mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w innych krajach - powiedział premier Mateusz Morawiecki i wyraził dezaprobatę wobec firm, które zamierzają płacić Rosji za gaz w rublach.

Premierzy zostali zapytani o doniesienia medialne dotyczące spółek energetycznych z Niemiec, Austrii, Węgier i Słowacji, które planują założenie kont walutowych w Gazprombank, aby spełnić dyktat Rosji i płacić za gaz w rublach, a także czy uda się przekonać władze tych krajów, aby wpłynęły na swoje spółki.

Jak podkreślił Morawiecki, "my pokazaliśmy naszą zdecydowaną postawę". "Uważamy, że bez względu na nie do końca jasne interpretacje Komisji Europejskiej co do sposobów płatności, uważamy, że nie można dać się zaszantażować, bo wtedy w te luki w sankcjach wszyscy będą wchodzić" - dodał.

"Albo traktujemy sankcje poważnie i wtedy musimy rygorystycznie wykonywać zapisy tych sankcji, i w tych kontekście Polska pokazuje, że jesteśmy w awangardzie, które na serio traktują sankcje, albo usiłujemy szukać jakichś tam mechanizmów ucieczki z tych sankcji, dlatego, jeżeli ktoś tak robi, zostaje mi tylko wyrazić moją dezaprobatę wobec takich działań i nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w innych krajach" - mówił szef polskiego rządu.

Czeski premier Petr Fiala zadeklarował, że "Republika Czeska nie zamierza zgodzić się na szantaż Rosji". "Jest to błędem, jeżeli niektóre kraje, czy też niektóre spółki godzą się na to. Jest to obchoedzenie sankcji. Jest to bardzo niebezpieczne, bo o ile my nie pokażemy Rosji siły i konsekwencji, to wówczas poniesienie konsekwencje wszyscy" - powiedział.

We wtorek rosyjski Gazprom poinformował o decyzji wstrzymania dostaw gazu do Polski i Bułgarii, co nastąpiło w środę. Obydwa te kraje nie zgodziły się na regulowanie należności za gaz w rublach.