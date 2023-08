Premier: czternasta emerytura wyniesie około 2650 zł brutto; wypłata w pierwszej połowie września

Rano na posiedzeniu Rady Ministrów podjęliśmy decyzje, aby wypłata czternastej emerytury zaczęła się w pierwszej połowie września i żeby wynosiła ponad tysiąc złotych więcej brutto, niż pierwotne założenia, czyli około 2650 zł brutto - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu nad Wisłą (woj. mazowieckie) rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur.

Szef rządu podczas spotkania z seniorami przypomniał, że czternasta emerytura jest świadczeniem stałym - gwarantowanym przez ustawę.

"Dzisiaj mam dwie kolejne dobre wiadomości dla wszystkich naszych seniorów. Rano mieliśmy posiedzenie Rady Ministrów, tam podjęliśmy takie decyzje, aby wypłata czternastej emerytury zaczęła się w pierwszej połowie września i żeby wynosiła ponad tysiąc złotych więcej brutto, niż pierwotne założenia, czyli około 2650 zł brutto" - poinformował premier.

Jak wskazał, w czasach rządów PO-PSL nie było trzynastych i czternastych świadczeń, a waloryzacja emerytur wynosiła 3 zł 70 gr i była opodatkowana. "Dzisiaj emerytura do 2500 zł jest bez podatku, dziś waloryzacja jest co najmniej 250 zł, co pokazaliśmy w marcu tego roku, są też trzynaste i czternaste emerytury" - powiedział Morawiecki.