Premier dla I.pl: Ukraina musi wygrać i wierzę, że wygra

Wizyta prezydenta Joe Bidena na Ukrainie to nie tylko symboliczny gest. To wyraz silnego poparcia dla Kijowa i komunikat dla Rosjan, że USA nie zostawią Ukrainy i naszej części Europy. Ukraina musi wygrać i wierzę, że wygra – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla portalu I.pl.

Szef polskiego rządu w wywiadzie opublikowanym w niedzielę na portalu I.pl został m.in. zapytany o to, na jakim etapie są prace związane z przekazaniem przez Polskę samolotów MiG-29 Ukrainie.

"Polski rząd był inicjatorem koalicji państw, które przekazują Ukrainie nowoczesne czołgi. To się udało. Miałem okazję osobiście dostarczyć do Kijowa pierwsze nasze leopardy, niedawno przekazaliśmy kolejne" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

"Podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zasugerowaliśmy zbudowanie koalicji wokół samolotów bojowych dla Ukrainy. Ukraina walczy również o nasze bezpieczeństwo i potrzebuje wsparcia teraz, a nie w nieokreślonej przyszłości. Atutem migów jest to, że ukraińscy piloci mogą natychmiast je wykorzystać, ponieważ potrafią je pilotować i obsługiwać" - wyjaśnił premier.

Zaznaczył, że jeżeli chodzi o samoloty F-16, to nie ma "obecnie decyzji sojuszniczej w ramach NATO odnośnie ich przekazania Ukrainie". "Natomiast podczas wizyty w Kijowie potwierdziłem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że możliwe jest szkolenie na tych samolotach dla ukraińskich pilotów w Polsce" - przekazał.

Dopytywany, jak długo może jeszcze trwać wojna w Ukrainie, powiedział, że nie jest w tej sprawie optymistą. "Uważam, że rosyjskie zasoby i determinacja tamtejszych władz - wbrew niektórym komentarzom - są ogromne. Rosja cały czas posiada 15 tys. czołgów" - wskazał.

"Nawet jeżeli trzeba z dwóch złożyć jeden sprawny, to i tak daje kilka tysięcy sztuk, które mogą zostać wyprowadzone na pole bitwy. Podobnie jest z zapasami amunicji i oczywiście zasobami ludzkimi. Rosja jest więc gotowa na długą wojnę. A w samym rosyjskim społeczeństwie nie widać pęknięcia, realnych oznak sprzeciwu wobec polityki Putina" - zauważył premier.

Podkreślił przy tym, że jest "pewien element równoważący to". "To postawa Stanów Zjednoczonych. Wizyta prezydenta Joe Bidena na Ukrainie to nie tylko symboliczny gest. To wyraz silnego poparcia dla Kijowa i komunikat dla Rosjan, że USA nie zostawią Ukrainy i naszej części Europy. Ukraina musi wygrać i wierzę, że wygra" - zaznaczył.

W rozmowie z portalem I.pl premier został również poproszony o ocenę dotyczącą krytycznego tekstu o polskim karabinku "Grot", opublikowanym w portalu Onet.pl oraz o wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, które są wykorzystywane przez rosyjską propagandę. "Nie jest żadną tajemnicą, że Polska przekazała Ukrainie karabinki +Grot+, a internet jest pełen pozytywnych opinii ukraińskich wojskowych na temat tej broni" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Nigdy ze strony naszych partnerów z Kijowa nie padło żadne zastrzeżenie co do jakości grotów. A pamiętamy, że jeszcze niedawno portal Onet pisał, że ta broń się do niczego nie nadaje. Czy teraz, kiedy już wiadomo, że groty sprawdziły się na polu walki, dziennikarze Onetu wycofali się i przeprosili? Nie przypominam sobie. Tak właśnie rozumieją wolność mediów. To wolność bez jakiejkolwiek odpowiedzialności" - ocenił.

"Jeśli chodzi o zachowania i publicystykę Radosława Sikorskiego, także w mediach społecznościowych, to Rosjanie mają na takich zawodników swoje określenie, ale z litości dla byłego ministra spraw zagranicznych z Platformy nie przytoczę go teraz" - dodał premier.