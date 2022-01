Premier: dla nas mieszkaniec jakiegokolwiek miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia trybunału z Luksemburga

Dla nas mieszkaniec Augustowa, Siedlec i jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia trybunału z Luksemburga - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zwracając się do opozycji. Wy, posłowie PO, PSL zrobicie wszystko żeby wstawić się w obronie brukselskich elit - dodał.

Przed rozpoczęciem czwartkowego bloku głosowań głos z mównicy sejmowej zabrał szef rządu zwracając się do posłów opozycji.

"Chciałbym na samym początku już dzisiaj postawić sprawę bardzo jasno. Wy, posłowie PO, PSL zrobicie wszystko żeby wstawić się w obronie brukselskich elit, warszawskich salonów. I to jest wasza polityka. Tymczasem my przede wszystkim myślimy o wszystkich sprawach polskich, bo mamy obowiązki polskie i działamy dla Polski" - powiedział Morawiecki.

"I kiedy wy to zrozumiecie, że dla nas mieszkaniec Augustowa, Siedlec albo Przasnysza, Zielonej Góry i jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia trybunału z Luksemburga. Kiedy wy to zrozumiecie?" - dodał premier zwracając się do posłów opozycji.