Premier do D.Tuska: to przez pana politykę strzelały przez lata korki od szampana na Kremlu

Panie Donald Tusk, "silentium est aureum"; to przez pana proniemiecką, a co za tym idzie prorosyjską politykę strzelały przez lata korki od szampana na Kremlu, szedł pan w tej linii 7 lat jako premier Polski i 5 lat jako szef Rady Europejskiej - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu we wpisie na Facebooku wypunktował zarzuty wobec lidera PO. Jak wskazał, to bezczynność Tuska pozwoliła na budowę rosyjsko-niemieckiego Nord Stream 2.

"To Pan jako były szef RE odpowiada za niewystarczające sankcje UE na Rosję po ataku w 2014 roku i wówczas to Pana minister straszył Ukraińców, że jeśli nie podpiszą niekorzystnego porozumienia z Rosją to +wszyscy zginą+. To Pan odpowiadał za realizację niemieckiej linii w polityce energetycznej Polski i Europy. To Pan pozwolił na umowę gazową z Rosją uzależniającą nas od Gazpromu" - wyliczał Morawiecki.

"To Pan opowiadał się za dialogiem z Rosją +taką jaką ona jest+. To Pan nie widział powodów do +kategorycznego nie+ wobec inwestorów z Rosji. To Pan chciał, żeby Rosja była ważniejszym partnerem gospodarczym Polski" - kontynuował szef rządu.

Morawiecki ocenił, że te wszystkie przykłady to więcej niż błąd. "To zbrodnia…" - stwierdził.

"Proszę swoją nienawiścią nie podpalać Polski, swoim hejtem nie antagonizować Polaków i wytłumaczyć się z tych kardynalnych błędów" - wezwał premier.

Podkreślił, że Polacy zasługują na wyjaśnienia w tej sprawie. "Dziś wszyscy ponosimy konsekwencje tych Pańskich błędnych decyzji" - zaznaczył Morawiecki.