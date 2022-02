Premier do korpusu służby cywilnej: dla Polski zaszczytem jest mieć tak wykwalifikowaną i oddaną kadrę

Siłą państwa są ludzie, nie procedury, a służba cywilna to przede wszystkim świadomość etyczna; dla Polski zaszczytem jest mieć tak wykwalifikowaną i oddaną kadrę, jaką państwo tworzycie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w 100. rocznicę powołania służby cywilnej.

W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie szef rządu przypomniał, że dokładnie 100 lat temu, w 1922 r., Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej. "Budowniczowie II RP wiedzieli, że niepodległość wywalczona na polu bitwy to zaledwie pierwszy krok na drodze do autentycznej suwerenności. Bo suwerenność to nie tylko bezpieczne granice. To przede wszystkim zdolność do sprawowania dobrych i skutecznych rządów w ramach własnych granic" - podkreślił Morawiecki.

Wskazywał, że Max Weber wierzył, że o sile państwa decyduje biurokracja, a więc zestaw bezstronnych, ale i bezdusznych procedur, a rola urzędnika ma wobec procedur znaczenie drugorzędne. "Ja z kolei wierzę, że Max Weber się mylił. Siłą państwa w pierwszej kolejności są ludzie, a nie procedury, a służba cywilna to przede wszystkim świadomość etyczna" - oświadczył.

W 100-lecie powołania służby cywilnej premier złożył całemu korpusowi służby cywilnej życzenia sukcesów, satysfakcji z pracy i podziękował za zaangażowanie w pracę dla Polski i dla Polaków. "Ta mrówcza praca nie zawsze jest widoczna, ale to właśnie ona sprawia, że Polska z roku na rok jest krajem coraz bardziej nowoczesnym i przyjaznym obywatelom. To dzięki państwu Rzeczpospolita jest naprawdę niepodległa" - powiedział Morawiecki.

"Służyć Rzeczypospolitej to zaszczyt, ale również dla Polski zaszczytem jest mieć tak wykwalifikowaną i oddaną kadrę, jaką państwo tworzycie" - dodał.