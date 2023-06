Premier do liderów PO: przestańcie siać nienawiść i kłamstwo; doprowadzi to do nieszczęścia

Apeluję do przywódców Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie siania nienawiści, kłamstwa i chamstwa, które wylewa się z co drugiej wypowiedzi - powiedział w niedzielę w Krynkach na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, może to doprowadzić do nieszczęścia.

Premier i szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili w niedzielę żołnierzy pełniących służbę na wschodniej granicy Polski. Szef polskiego rządu podziękował wojskowym za ich służbę i przeprosił za zachowania "polityków PO i sprzyjających im celebrytów" podczas kryzysu na granicy z Białorusią.

"Dziękuję za to, że mimo tych niewłaściwych działań, mimo tych obelg, mimo testowania jakości działania naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, staliście tutaj niewzruszenie w sposób sprawny i profesjonalny broniąc polskiej granicy" - powiedział premier.

Według Morawieckiego Polska jest coraz bardziej bezpieczna. "Granice są strzeżone, jednostki wojskowe są odbudowywane, armia jest odbudowywana, Straż Graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt (...). To wszystko świadczy o tym, że realne działania rządu PiS zmierzają w kierunku umocnienia naszego bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Premier zwrócił się też do liderów Platformy Obywatelskiej. "Apeluję do przywódców PO w szczególności o zaprzestanie tego siania nienawiści i kłamstwa, tego chamstwa, które poprzez co drugą wypowiedź wylewa się z różnych ekranów telewizorów. To doprowadzi do nieszczęścia, to doprowadzi do tego, że Polak Polakowi skoczy do gardła. Już widzieliśmy to w 2010 r. jak to się skończyło, kiedy wtedy nakręcał pan, panie Tusk, ówczesną spiralę nienawiści. Skończyło się to zabójstwem w Łodzi. Dziś proszę o to, żeby tego nie robić" - powiedział szef rządu.

Zdaniem Morawieckiego należy odejść i zrezygnować z nienawiści, kłamstwa i chamstwa, które - jego zdaniem - leje się wiadrami z wieców PO. "Polska jest tego warta" - dodał.