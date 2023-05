Premier do maturzystów: powodzenia i połamania długopisów

Dziś rozpoczynamy matury 2023. Wszystkim maturzystom – jak co roku – życzę powodzenia i trzymam za nich kciuki. Połamania długopisów – oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek 4 maja rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 272,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Matury rozpocznie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Powodzenia maturzystom życzył na Twitterze m.in. premier Morawiecki. "Dziś rozpoczynamy matury 2023! Wszystkim maturzystom - jak co roku - życzę powodzenia i trzymam za nich kciuki! Połamania długopisów!" - napisał premier.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.