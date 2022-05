Premier do ostrowian: podstawową powinnością stojącą przed nami jest budowanie silnej Polski

Zdajemy sobie sprawę, że podstawową powinnością stojącą przed nami jest mądre i konsekwentne budowanie silnej Polski – wskazał w odczytanym we wtorek liście do mieszkańców Ostrowa Wlkp. premier Mateusz Morawiecki z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziły mieszkańców Ostrowa Wlkp. na uroczystej mszy św. w Konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa I Męczennika. Następnie zebrani przenieśli się pod pomnik ks. kardynała M. Ledóchowskiego, gdzie władze miasta, powiatu oraz parlamentarzyści złożyli wieńce.

W uroczystości uczestniczyła m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która odczytała pismo premiera Mateusza Morawieckiego skierowane do mieszkańców.

"W świadomości Polaków Konstytucja zapisała się jako przykład odpowiedzialnego patriotyzmu, którego nadrzędnym celem było dążenie do stworzenia silnego, nowoczesnego państwa w obliczu zagrożenia, w jakim wówczas znalazł się kraj. Jest ona dowodem zwycięstwa ruchów reformatorskich nad siłami dążącymi do osłabienia państwa" - napisał premier.

Morawiecki podkreślił, że Konstytucja z 1791 r. stała się wzorem i inspiracją dla kolejnych pokoleń. Uniwersalność przesłania tego dokumentu - jak stwierdził - "wynika ze szlachetnych dążeń, którymi kierowali się autorzy Ustawy Rządowej, chcących wzmocnić państwo i obronić jego niepodległość. Przygotowywano ją w przekonaniu, że wolność i pokój to najwyższe wartości. Jak zaznaczono w preambule, konstytucja została stworzona +dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic+" - poinformował premier.

Zdaniem szefa rządu po upływie 231 lat "możemy powiedzieć, że Ojczyzna suwerenna, demokratyczna to ideał nie tylko naszych przodków. Zwłaszcza w kontekście niedawnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, ze zdwojoną siłą czujemy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za wspólne dobro - naszą Rzeczpospolitą. Zdajemy sobie sprawę, że podstawową powinnością stojącą przed nami jest mądre i konsekwentne budowanie silnej Polski" - przekazał.

Uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja co roku gromadzą mieszkańców Ostrowa Wlkp. przy pomniku kardynała Ledóchowskiego. Przeszedł on do historii jako jeden z najwybitniejszych hierarchów kościelnych; jako więzień stał się dla społeczeństwa wielkopolskiego symbolem niezłomności, podporą w trudnych zmaganiach z pruskim zaborcą o zachowanie narodowego bytu i tożsamości.

Mieczysław Ledóchowski stał się mieszkańcem Ostrowa Wlkp. z przymusu. W latach 1874-76 został osadzony w ostrowskim więzieniu za obronę kościoła i Polski.

Mieszkańcy Ostrowa wystawili kardynałowi pomnik wdzięczności dwa razy. Pierwszy raz 28 czerwca 1925 roku na fundamencie cokołu, na którym stał pomnik cesarza Wilhelma II. Po 14 latach, w 1939 r. pomnik zburzyli Niemcy. Za drugim razem, w 1984 roku, pomnik stanął przy ostrowskim kościele.