Premier do seniorów: strzeżcie się niebezpiecznych ludzi - Tuska i PO

Strzeżcie się niebezpiecznych ludzi - szefa PO Donalda Tuska i jego całego obozu - Platformy Obywatelskiej; tych, którzy dziś się przymilają, a przez 8 lat jak rządzili to zabierali emerytom wszystkich ich marzenia - zwrócił się do seniorów premier Mateusz Morawiecki w Solcu nad Wisłą.

Szef rządu i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg złożyli wizytę w Solcu nad Wisłą. Podczas spotkania z seniorami premier podpisał dwa rozporządzenia dot. czternastej emerytury.

Premier podkreślił, że "nasi seniorzy mają dobrą pamięć" i "szybko przywołają swoim koleżankom, kolegom, jak wyglądała sytuacja emerytów w tych pierwszych, dramatycznych 25 latach Rzeczpospolitej". "Czy ktoś wtedy dbał o seniorów? Nie było dbałości o seniorów, o naszych emerytów" - podkreślił.

Szef rządu zauważył, że zbliżają się wybory, "które zadecydują o przyszłości seniorów, o przyszłości wieku emerytalnego, przyszłości +trzynastki+ i +czternastki+". "Strzeżcie się niebezpiecznych ludzi, strzeżcie się liberałów (Donalda) Tuska. Tusk to jest niebezpieczny człowiek, on chce wyłudzić, jak wnuczek - metodą na wnuczka, znacie tę metodę na wnuczka tych różnych oszustów - chce wyłudzić wasz głos. Już raz ten hipokryta, obłudnik mówił, że trzeba podnieść wiek emerytalny, a potem sam pobiera emeryturę od 65. roku życia. Wstyd, to jest szczyt obłudy" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że seniorzy muszą strzec się "niebezpiecznych ludzi, tych, którzy dziś się przymilają, a którzy przez 8 lat jak rządzili to zabierali emerytom wszystkie ich marzenia". "Nie było +trzynastki+, +czternastki+, nie było emerytury bez podatku do 2,2 tys. zł, nie było rekordowych waloryzacji, była za to podwyżka wieku emerytalnego. Strzeżcie się niebezpiecznych ludzi - samego Tuska i jego całego obozu Platformy Obywatelskiej" - mówił premier.